Enderby, C.-B., nommée Communauté la plus active au Canada

TORONTO, le 27 juin 2019 /CNW/ - La première édition annuelle du Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION a permis de rassembler les Canadiens d'un océan à l'autre grâce à l'activité physique, avec un total de plus de 265 millions de minutes actives enregistrées du 31 mai au 16 juin. Après plusieurs semaines de compétition active amicale, c'est finalement Enderby, en Colombie-Britannique, qui a été couronnée Communauté la plus active au Canada et qui a remporté le grand prix de 150 000 $ pour la réalisation d'initiatives locales d'activité physique.

Cinq gagnants régionaux : Amqui, QC; Gamètì, TNO; Harvey, NB; Headingley, MB; et Marathon, ON - recevront également 20 000 $ chacun.

« Félicitations à Enderby en Colombie-Britannique et à tous les gagnants régionaux », a déclaré Elio Antunes, président et chef de la direction chez ParticipACTION. « Le Défi Ensemble, tout va mieux a été une merveilleuse opportunité pour mobiliser tous les Canadiens, dirigeants municipaux, politiciens, organisations et écoles afin de les encourager à participer à des sports et des activités physiques, et ainsi découvrir comment tout va tellement mieux quand on bouge - le sommeil, les relations sociales et même la communauté. Le Défi a prouvé que les Canadiens veulent créer des liens avec les membres de leur communauté ».

Que ce soit avec des voisins, des collègues, des membres de la famille ou des amis, les recherches démontrent que la participation à des sports et des activités physiques peut aider à surmonter les obstacles et agir comme une fondation solide pour le développement de communautés plus fortes. Bouger permet aussi aux individus d'améliorer leur confiance et leur niveau de bonheur, tout en leur offrant des occasions de développer des relations avec d'autres personnes ayant les mêmes intérêts qu'eux. Le soutien social créé au sein de communautés fortes est essentiel pour aider les individus à être actifs tout au long de leur vie.

« Je suis ravie de voir combien de communautés se sont rassemblées à travers le pays pour participer au Défi Ensemble, tout va mieux ce qui a encouragé et aidé les Canadiens - en particulier ceux qui sont inactifs ou font face à des obstacles injustes pour être physiquement actifs, à s'asseoir moins et bouger plus là où ils vivent, apprennent, travaillent et jouent, » a dit l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé. « Félicitations à Enderby en ColombieBritannique, qui a remporté le titre de la Communauté la plus active au Canada cette année, ainsi qu'à tous ceux qui se sont impliqués et qui ont bougé tout au long du Défi. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer cette initiative qui constitue un pas important vers un Canada plus sain et plus actif! ».

Toutes les communautés ont eu la même chance de gagner - peu importe leur taille. Le nombre total de minutes de chaque communauté a été divisé par sa population totale. Les critères de sélection des gagnants ont aussi tenu compte du niveau d'engagement communautaire ainsi que du dossier qu'ont soumis les communautés finalistes.

La Communauté la plus active au Canada

Enderby a enregistré 1 964 908 minutes d'activité physique pendant le Défi en organisant des événements comme l'Enderby Dash'n' Splash, un Flash Mob et un festival de mousse. Grâce au travail d'équipe, aux partenariats et aux activités de sensibilisation en matière de littératie physique, ils ont incité leur communauté à devenir « Active à Enderby ». Enderby utilisera le prix de 150 000 $ afin d'améliorer les projets d'infrastructure récréatives locales afin d'aider leur communauté à rester active.

« Au nom d'Enderby, je veux remercier ParticipACTION d'avoir lancé ce défi et d'avoir inspiré notre nation à bouger! », explique Greg McCune, Maire d'Enderby. « Ce fut passionnant de voir notre communauté dynamique se rassembler afin de s'encourager, de se soutenir et de participer au défi. Les récits et témoignages ont été riches en émotions! J'ai hâte d'être témoin de l'impact de ce mode de vie actif sur les citoyens d'Enderby au cours des mois et années à venir. »

Les gagnants régionaux

Amqui , au Québec, a enregistré 1 848 496 minutes d'activité physique au total. Amqui a fait participer toute sa communauté, des écoles aux organismes communautaires, et même la bibliothèque! Ils ont organisé une variété d'activités tous les jours, comme la Course tropicale, le Grand ménage, la Journée sécurité à vélo, des séances de cardio-workout et bien plus. Le financement est prévu pour un terrain de jeux, un skatepark ou l'amélioration de pistes cyclables.





, au Québec, a enregistré 1 848 496 minutes d'activité physique au total. a fait participer toute sa communauté, des écoles aux organismes communautaires, et même la bibliothèque! Ils ont organisé une variété d'activités tous les jours, comme la Course tropicale, le Grand ménage, la Journée sécurité à vélo, des séances de cardio-workout et bien plus. Le financement est prévu pour un terrain de jeux, un skatepark ou l'amélioration de pistes cyclables. Gamètì, dans les Territoires du Nord-Ouest, a enregistré 110 648 minutes d'activité physique grâce au sport, aux camps d'entraînement et aux activités parascolaires. Cette communauté de 300 personnes de la région de North Slave a créé de nouveaux programmes pour permettre aux aînés, aux adultes et aux jeunes de demeurer physiquement actifs. Les fonds iront à des initiatives locales tels que des terrains de jeux, de l'équipement et plus encore.





Harvey, au Nouveau-Brunswick, a enregistré 1 389 219 minutes d'activité physique. La communauté a prolongé son Harvey Activity Challenge pendant les deux premières semaines de juin afin de l'inclure au Défi Ensemble, tout va mieux. Des prix ont été attribués aux jeunes, aux adultes et aux aînés les plus actifs, ainsi qu'à des équipes. Les fonds aideront à revitaliser les installations récréatives communautaires existantes.





Headingley , au Manitoba , a enregistré 1 249 366 minutes d'activité physique en encourageant les citoyens de tous âges à bouger ensemble, particulièrement certains groupes communautaires. Le montant du prix est destiné à l'achat de supports à vélos et de stations d'activités supplémentaires dans les espaces publics afin de rendre tout le monde plus actif à l'extérieur.





, au , a enregistré 1 249 366 minutes d'activité physique en encourageant les citoyens de tous âges à bouger ensemble, particulièrement certains groupes communautaires. Le montant du prix est destiné à l'achat de supports à vélos et de stations d'activités supplémentaires dans les espaces publics afin de rendre tout le monde plus actif à l'extérieur. Marathon , en Ontario , a enregistré 1 868 401 minutes d'activité physique dans le cadre de divers événements qui ont encouragé l'activité physique et la socialisation, comme le Game Day, le Marathon Annual School Pow Wow et la Children's Elementary School Road Race. Le prix sera destiné à diverses initiatives, dont la remise à neuf de l'équipement existant et le développement du transport actif.

« Le sport renforce la confiance, l'estime de soi et l'amitié. Il permet également de garder les gens en santé et contribue à améliorer la santé mentale et la résilience, » a déclaré l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et du Sport. « C'est formidable de voir que tant de collectivités ont pris part à ce défi pour encourager les Canadiens à demeurer actifs et à faire du sport. »

La première édition du Défi est peut-être terminée, mais les bienfaits d'un mode de vie actif ne font que commencer! Puisque tout va tellement mieux quand on bouge, les individus peuvent continuer à faire le suivi de leurs minutes actives sur l'appli ParticipACTION pour courir la chance de gagner de super prix hebdomadaires, mensuels et trimestriels. Le Défi sera de retour au printemps 2020 et ce sera l'occasion pour une autre communauté d'être couronnée Communauté la plus active au Canada et de remporter le grand prix. Pour plus d'information, veuillez visiter le participACTION.com/defi.

Le Défi Ensemble, tout va mieux est soutenu par le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique, la Fondation Trillium de l'Ontario et le partenaire médiatique national Corus.

À propos de ParticipACTION

ParticipACTION est un organisme national à but non lucratif qui aide les Canadiens à s'asseoir moins et bouger plus. Initialement créé en 1971, ParticipACTION travaille de concert avec ses partenaires, qui sont, notamment, des organisations de sport, d'activité physique et de loisirs, des gouvernements et des sociétés commanditaires pour faire de l'activité physique une partie essentielle de la vie quotidienne. ParticipACTION est généreusement soutenu par le gouvernement du Canada. Pour plus d'information, veuillez visiter le participACTION.com/fr.

