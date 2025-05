Encore un décès dans la signalisation routière ! Combien en faudra-t-il encore avant que la ministre ne daigne agir ?

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - Une travailleuse de la signalisation routière a perdu la vie ce matin à Saint-Jérôme dans un accident de travail. Le décès de la travailleuse de 66 ans a été constaté sur les lieux de l'accident. La section locale 9005 du Syndicat des Métallos, qui représente des travailleur.euse.s de la signalisation routière tient à offrir ses condoléances aux proches et aux collègues de la victime.

Il s'agit du 24e décès dans la signalisation routière à survenir depuis 2008 (et du 25e en prenant en compte le décès survenu chez un travailleur de la construction qui effectuait de la signalisation).

« Dans les 12 derniers mois, ça fait 4 collègues qu'on enterre ! C'est inacceptable. Pendant ce temps, le gouvernement fait la sourde oreille à nos demandes de rencontre. Aucune réponse n'a été donnée à nos demandes pour davantage d'inspection sur les chantiers, une meilleure formation et un suivi plus serré des agences de signalisation », déplore la présidente de la SL 9005, Nathalie Perron.

En février dernier, des travailleur.euse.s de la signalisation routière manifestaient à Québec devant le bureau de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault pour un meilleur encadrement du domaine de la signalisation routière et une amélioration de la santé et sécurité pour les travailleurs et travailleuses.

« Aucun mort au travail n'est acceptable. Mais quand ils se multiplient ainsi dans l'indifférence totale du gouvernement, ça dénote une insensibilité et une négligence de la part du gouvernement. On a des solutions à proposer pour améliorer la situation et la ministre refuse même de nous rencontrer pour les entendre. C'est inadmissible », tonne l'adjoint au directeur québécois des Métallos, Michel Courcy.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

