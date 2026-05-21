TORONTO, le 21 mai 2026 /CNW/ - Karen Stentaford remporte la 16e édition du Prix de photographie Banque Scotia.

Comme lauréate de cette prestigieuse récompense, Stentaford recevra une bourse de 50 000 $, fera une exposition solo à The Image Centre et verra une compilation de ses œuvres préparée par Barr Gilmore être distribuée dans le monde entier.

Karen Stentaford (Groupe CNW/Scotiabank)

« Bravo à Karen Stentaford, lauréate du 16e Prix de photographie Banque Scotia, souligne Jacqui Allard, cheffe de groupe, Gestion de patrimoine mondiale de la Banque Scotia. Ce prix récompense les artistes qui explorent de nouvelles possibilités en photographie tout en apportant une contribution significative aux conversations culturelles contemporaines. Les œuvres de Karen témoignent d'une sensibilité remarquable aux paysages, à la mémoire et à la perception, et elles invitent à s'arrêter un moment pour observer et réfléchir en silence. C'est avec fierté que nous appuyons la diffusion soutenue de son travail au moyen de l'exposition et du recueil à venir. »

En soulignant l'œuvre d'artistes à mi-carrière ou aguerris, le Prix de photographie Banque Scotia permet aux Canadiennes et Canadiens de se familiariser avec l'art photographique et d'être sensibilisés aux enjeux et aux éléments moteurs de notre époque. Il a été créé conjointement par la Banque Scotia et le photographe canadien Edward Burtynsky, dans le but de propulser la carrière d'artistes à l'échelle nationale et internationale.

« Je félicite avec bonheur Karen Stentaford pour l'obtention du Prix de photographie Banque Scotia de cette année, déclare Edward Burtynsky, cofondateur du Prix et président du jury. Son goût marqué pour les photographies de grand format et sa façon de ralentir pour observer attentivement le monde invite à se plonger dans l'image - avec patience, concentration et soin. Dans ses œuvres, les connexions entre l'environnement et la mémoire sont rendues avec une subtile intensité qui révèle le paysage comme gardien d'histoires personnelles et collectives. En cette époque où la prise d'images s'accélère sans cesse, son approche rappelle avec puissance la valeur des détails et les échos durables du médium photographique. J'ai hâte de voir ses œuvres poursuivre leur rayonnement grâce à l'exposition et au recueil qui l'accompagnera. »

Lori Blondeau, Sara Cwynar, Rosalie Favell et Sandra Semchuk ont toutes été finalistes pour le prix de 2026, et elles recevront chacune une bourse de 10 000 $. Les candidates et candidats au Prix de photographie Banque Scotia 2026 sont issus d'une recherche annuelle d'artistes d'exception dans tout le Canada. Ce sont des pairs qui font les évaluations à chaque étape du processus de sélection et de prise de décision, et les candidates et candidats doivent répondre aux critères d'admissibilité établis.

Voici les membres du jury du Prix de photographie Banque Scotia 2026 :

Edward Burtynsky, artiste, président du jury

Andrea Kunard, conservatrice principale de la photographie, Musée des beaux-arts du Canada

Mireille Eagan, conservatrice de l'art contemporain, The Rooms

Zoë Tousignant, conservatrice de la photographie, Musée McCord Stewart

Les œuvres du lauréat du Prix de photographie Banque Scotia 2025, Dawit L. Petros, sont en vedette dans une exposition solo au Toronto Image Centre du 6 mai au 1er août 2026.

Pour en savoir plus sur le Prix de photographie Banque Scotia, visitez le https://www.scotiabankphotoaward.co­m/fr/prix-de-photographie-banque-scotia.html.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

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