ENCADREMENT DU TRAVAIL DES ENFANTS : LES MANUFACTURIERS SALUENT LE DÉPÔT DU PROJET DE LOI

MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille positivement le dépôt du projet de loi 19, Loi sur l'encadrement du travail des enfants, aujourd'hui par le ministre du Travail, M. Jean Boulet, à l'Assemblée nationale du Québec.

« Nous saluons ce projet de loi qui vient fixer un âge minimum pour travailler, ainsi qu'un nombre maximum d'heures de travail que peut effectuer un jeune. Au Québec, nous sommes confrontés à une importante pénurie de main-d'œuvre, mais la solution ne peut pas passer par le travail des enfants. Avec les enjeux de littératie et numératie que nous avons au Québec, il faut favoriser la persévérance scolaire de nos jeunes tout en reconnaissant que le travail peut être bénéfique pour certains. Tout est une question d'équilibre », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Soulignons que MEQ siège au Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM) et a participé aux travaux menant à l'avis du CCTM concernant le travail des enfants adopté à l'unanimité le 8 décembre dernier.

Dans cet avis, rappelons que le CCTM présente 6 recommandations concernant le travail des enfants :

Établir l'âge général d'accès à l'emploi à 14 ans, sauf exception;



Limiter le nombre d'heures de travail à 17 heures par semaine durant l'année scolaire;



Tenir des campagnes d'information et de sensibilisation plus ciblées;



Établir un portrait statistique des lésions en matière de santé et de sécurité du travail par secteurs en ce qui concerne les jeunes travailleurs;



Mettre de l'avant la protection du travail des enfants dans la Loi sur les normes du travail et la Loi sur la santé et la sécurité du travail;



Établir un portrait statistique en matière de travail des jeunes assujettis à l'obligation de fréquentation scolaire.

« Le ministre base les grands principes de son projet de loi sur ces consensus établis entre les groupes patronaux et syndicaux et nous en sommes heureux. Les travaux du CCTM ont d'ailleurs mis la lumière sur l'absence de statistiques et de données sur le travail des jeunes et il faudra également s'assurer d'obtenir un portrait plus clair de la situation et de son évolution. Nous espérons que le projet de loi sera adopté rapidement », a conclu Mme Proulx.

Enfin, MEQ procédera à l'analyse détaillée du projet de loi. Elle souhaite présenter un mémoire dans le cadre des consultations particulières afin de partager le point de vue des entreprises manufacturières québécoises.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Marie-Ève Labranche, 514 570-5469, [email protected]