Encadrement des professions - Le gouvernement pose un nouveau geste pour mieux reconnaître les compétences en santé

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, Jean Boulet, annonce le lancement prochain des travaux visant l'intégration des kinésiologues à l'Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ), des techniciens ambulanciers paramédics et des perfusionnistes cliniques à l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ), ainsi que des ostéopathes à l'Ordre des chiropraticiens du Québec (OCQ).

À la suite de l'amorce des démarches d'encadrement de ces groupes, le ministre avait mandaté l'Office des professions afin d'identifier la meilleure voie d'intégration pour ces professions. Différents scénarios ont été analysés selon plusieurs critères, comme la protection du public, la cohérence des pratiques et les orientations gouvernementales. Des consultations ont aussi eu lieu auprès des ordres professionnels et d'autres partenaires comme le Conseil interprofessionnel du Québec.

Ces travaux ont permis d'identifier trois ordres d'accueil offrant les conditions les plus favorables à une intégration harmonieuse :

L'intégration des kinésiologues à l'Ordre des ergothérapeutes du Québec repose sur une proximité importante des interventions cliniques, notamment en matière de maintien et de réadaptation des capacités fonctionnelles. Ce choix permet d'optimiser la collaboration interprofessionnelle.

repose sur une proximité importante des interventions cliniques, notamment en matière de maintien et de réadaptation des capacités fonctionnelles. Ce choix permet d'optimiser la collaboration interprofessionnelle. L'intégration des perfusionnistes cliniques et des techniciens ambulanciers paramédics à l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec permet de structurer un pôle de soins cardiorespiratoires couvrant un large éventail d'interventions, de l'urgence aux soins spécialisés. Elle favorise également une meilleure continuité des services.

permet de structurer un pôle de soins cardiorespiratoires couvrant un large éventail d'interventions, de l'urgence aux soins spécialisés. Elle favorise également une meilleure continuité des services. L'intégration des ostéopathes à l'Ordre des chiropraticiens du Québec mise sur la proximité de leurs champs d'intervention en matière de troubles musculosquelettiques. Elle permet d'assurer un encadrement structuré et cohérent de ces pratiques, tout en renforçant la qualité et la sécurité des services offerts à la population.

L'intégration de ces professionnels de la santé s'inscrit dans la volonté de moderniser le système professionnel afin de le rendre plus efficace et mieux adapté aux réalités actuelles. Elle favorise aussi la collaboration et la coordination des soins dans le cadre des priorités fixées par le Plan Santé, tout en renforçant la protection du public.

Faits saillants

Intégrer ces groupes à des ordres existants permet de mettre en place rapidement un encadrement professionnel cohérent et structuré ;

Les choix retenus décloisonnent les pratiques et dépassent les identités professionnelles, afin de renforcer la collaboration, au bénéfice de la protection du public.

Citation

« L'intégration de ces quatre nouvelles professions à des ordres existants est un levier concret pour renforcer la collaboration entre les professionnels et mieux coordonner les soins offerts à la population, dans le cadre des priorités fixées par notre gouvernement. En regroupant ces expertises au sein d'ordres déjà établis, nous renforçons la complémentarité des pratiques et la continuité des services, dans l'intérêt des Québécois. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

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SOURCE Office des professions du Québec

Source: Jérôme Dufour, Conseiller politique et attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, Tél. : 438 518-9207; Renseignements: Jacques Nadeau, Responsable des communications, Office des professions du Québec, Tél. : 418 643-6912 | Poste 331