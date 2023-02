Encadrement des feux extérieurs et foyers intérieurs résidentiels : au tour de la population de s'exprimer

LONGUEUIL, QC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - L'Office de participation publique de Longueuil invite la population à s'exprimer sur l'encadrement des feux extérieurs et foyers intérieurs résidentiels dans le cadre de la démarche de participation publique en cours sur le territoire longueuillois.

À la suite du Forum public d'experts sur les feux et la qualité de l'air et des trois séances d'information organisés par l'Office dans chacun des arrondissements, la commission consultative souhaite entendre les personnes intéressées à faire part de leur opinion. Il s'agit d'une étape importante pour les personnes qui désirent que leur point de vue soit considéré par la commission. Il s'agit de la dernière étape de la démarche avant que les commissaires n'entament la rédaction de leur rapport.

La parole citoyenne au cœur de la démarche de l'Office

« La participation des citoyennes et des citoyens a été exceptionnelle jusqu'à maintenant, souligne Julie Caron-Malenfant, présidente de l'Office, à propos de la démarche mise sur pied par l'organisation en début d'année.

« De nombreuses personnes se sont présentées aux activités d'information organisées par l'Office et nous n'avons aucun doute que la population de Longueuil répondra "présente !" lors de cet appel d'opinions. Cette parole citoyenne est essentielle pour nourrir les réflexions des commissaires, qui formuleront des recommandations à la Ville sur la question des feux extérieurs et des foyers intérieurs résidentiels à Longueuil », poursuit-elle.

« Nous encourageons la population à assister à ces séances qui sont un haut lieu de dialogue et de partage. Leur participation contribue non seulement aux travaux de la commisison, mais aussi à bâtir des communautés en santé et à renforcer nos processus démocratiques », conclut Julie Caron-Malenfant.

Déposer une opinion écrite

Les personnes intéressées à partager leur opinion par écrit peuvent le faire dès maintenant, et ce, jusqu'au 24 mars, en visitant le site de l'Office au https://oppl.quebec/feuxetfoyers/opinion ou en envoyant leurs documents par la poste à l'adresse suivante :

Adresse postale :

Office de participation publique de Longueuil

Att : Julie Caron-Malenfant

CP 99038

Longueuil CP du Tremblay

Québec, J4N 0A5

Inscriptions aux séances d'audition des opinions

Les personnes ou organismes intéressés à présenter leur opinion devant la commission consultative lors des séances d'audition qui se tiendront dans chacun des arrondissements visés par la démarche sont priées de s'inscrire à l'une des séances prévues au calendrier en visitant le https://oppl.quebec/feuxetfoyers/opinion. Il est également possible de s'inscrire par téléphone au 450 463-7203, option 0. La période d'inscription pour les séances d'audition des opinions se termine le 9 mars 2023. Les séances seront publiques et rediffusées sur les plateformes web de l'Office.

Aide-mémoire

Période pour déposer un mémoire ou une opinion en ligne ou par la poste : Du 22 février au

24 mars 2023

Date limite d'inscription aux séances d'audition des opinion 9 mars 2023

Séance d'audition des opinions pour les organismes 13 mars à 13 h 30 Par Zoom Séance d'audition des opinions pour Greenfield Park 14 mars 2023 à 19 h Théâtre de la Providence, 1425 rue Patenaude Séance d'audition des opinions pour Saint-Hubert 20 mars à 19 h Bibliothèque Raymond-Levesque, 7025 boul. Cousineau Séance d'audition des opinions pour le Vieux-Longueuil 21 mars à 19 h Théâtre de la Providence, 1425 rue Patenaude

À propos de l'Office de participation publique de Longueuil

L'Office de participation publique de Longueuil est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil.

https://oppl.quebec

