En vedette sur votre petit écran - Les producteurs de lait du Québec lancent le « télaitroman »

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - « La crème des émissions » fait son entrée sur la grille horaire automnale. Fiers de célébrer le lait d'ici et le savoir-faire de ses artisans, les Producteurs de lait du Québec lancent le « Télaitroman » dès le 15 septembre à l'antenne de toutes les chaines québécoises et sur le web. Ce nouveau téléroman publicitaire de 16 épisodes mettra notamment en vedette Paul Houde, Sonia Vachon, Julien Poulin, Émilie Bibeau, Fabien Cloutier et plusieurs autres comédiens surprises.

Décliné à la manière d'une quotidienne le « télaitroman » sera diffusé sur plusieurs plateformes dont quatre fois par semaine à la télévision, du dimanche au mercredi. Les téléspectateurs pourront suivre les aventures d'une famille de producteurs laitiers bien de son temps, dans un cadre ludique, qui en « beurre épais ». La formule caricaturale permet de souligner à quel point le lait déborde de bienfaits, en plus de faire valoir l'évolution des méthodes de production et la multitude d'occasions de consommation du produit.

Célébrer le lait et les talents d'ici

« Les Producteurs de lait misent sur l'innovation et sur l'importance d'encourager l'économie locale dans toutes leurs sphères de rendement, incluant leurs élans publicitaires. Ce nouveau format de publicité s'inscrit dans cette volonté en proposant des messages qui tiennent compte de la passion des Québécois pour leurs séries télévisées et leurs vedettes québécoises. Dans l'univers médiatique saturé de notre époque, la proposition des messages et des médiums doit sortir du cadre traditionnel », affirme Julie Gélinas, directrice du marketing des Producteurs de lait du Québec.

Primeur : Projection simultanée dans 14 fermes laitières des quatre coins du Québec

Pour marquer le début de la campagne, l'ensemble des épisodes du « télaitroman » seront diffusées simultanément, en primeur le 19 septembre, dans plusieurs fermes laitières du Québec à l'occasion de 14 rendez-vous uniques et rassembleurs. 14 producteurs deviendront ainsi l'hôte d'une activité exclusivement réservée à des consommateurs-citoyens tirés au sort, des partenaires d'affaires, diverses personnalités régionales et médias.

« Ces rendez-vous locaux visent à mettre en lumière tout le savoir-faire et le dynamisme des producteurs de lait québécois dédiés à la qualité de leur produit. Les producteurs profiteront de ce moment privilégié, au cœur même de leur milieu de travail, pour témoigner de leur passion et de leur dévouement à l'amélioration continue du métier. Ces occasions permettront ainsi d'échanger en toute transparence avec les invités sur des questions où la tendance de consommation de La ferme à la table est plus que jamais valorisée », souligne Bruno Letendre, président des Producteurs de lait du Québec.

Les épisodes seront déposés au fur et à mesure sur la plateforme tou.tv : ici.tou.tv/telaitroman ainsi que sur télaitroman.com

Les Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 5 050 fermes laitières qui livrent quelque 3,37 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,6 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars.

