Toutes les 48 minutes, une personne reçoit un diagnostic.

TORONTO, le 27 mai 2024 /CNW/ - Le 2 juin, des personnes d'un océan à l'autre participeront sur plus de 50 emplacements différents à la 29e Marche Gutsy annuelle pour montrer aux plus de 322 000 personnes au Canada vivant avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse qu'elles ne sont pas seules. La liste de ces emplacements est disponible sur la page d'accueil de la Marche Gutsy.

En 2024, on s'attend à ce qu'environ 11 000 personnes reçoivent un diagnostic; cela équivaut à un nouveau diagnostic toutes les 48 minutes au Canada. C'est pourquoi il est plus urgent que jamais de recueillir des fonds pour soutenir des programmes et la recherche qui offrent des espoirs réalistes de remèdes.

De plus, le Canada affiche l'un des taux de maladie de Crohn et de colite pédiatriques les plus élevés au monde, en raison de la hausse du nombre d'enfants touchés, en particulier ceux âgés jusqu'à six ans.

La Marche Gutsy est le plus grand événement de collecte de fonds de Crohn et Colite Canada. Cet événement ouvert à toute la famille se fonde sur l'incroyable générosité de tant de personnes qui nous a permis de recueillir plus de 52 millions de dollars depuis la première Marche en 1996. Les participants inscrits marchent généralement 5 km, mais toute distance parcourue ou activité effectuée le jour de l'événement compte.

La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse poussent le corps à s'attaquer lui-même, enflammant ainsi la muqueuse du tractus gastro-intestinal; la maladie perturbe le corps qui n'est plus en mesure de digérer les aliments, d'absorber les nutriments et d'éliminer sainement les déchets. Ces maladies permanentes sont souvent qualifiées « d'invisibles », car de nombreuses personnes qui en sont touchées semblent « normales » tout en étant confrontées à des douleurs intenses, à l'épuisement et à d'autres problèmes.

« La maladie de Crohn et la colite sont des maladies solitaires, auxquelles s'ajoutent la stigmatisation et l'isolement, qui sont douloureux et perturbent la vie quotidienne. La Marche Gutsy est l'occasion de célébrer la résilience alors que nous nous unissons pour trouver un remède et améliorer la vie des personnes touchées par la maladie de Crohn ou la colite, déclare Lori Radke, présidente et cheffe de la direction de Crohn et Colite Canada. C'est aussi le 50e anniversaire de Crohn et Colite Canada. Nous célébrons donc l'impact et les progrès remarquables que nous avons réalisés, tout en sachant qu'il reste encore beaucoup à faire. »

Remarque : la Marche Gutsy de Winnipeg aura lieu le dimanche 9 juin 2024.

AU SUJET DE CROHN ET COLITE CANADA

Nous nous engageons sans relâche pour transformer la vie des personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse en ayant un impact à toutes les étapes de la vie, partout au pays, en :

trouvant des remèdes contre ces maladies qui durent toute la vie; et en

améliorant la qualité de vie de toutes les personnes touchées.

Voyez les dernières informations sur la Marche Gutsy sur Facebook -- @ayezducran et sur gutsyenmarche.ca. Inscrivez-vous ici pour recevoir des mises à jour par courriel.

Pour de plus amples informations sur Crohn et Colite Canada, rendez-vous à crohnetcolite.ca.

