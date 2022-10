En route vers la COP15 - La Ville de Montréal et Hydro-Québec s'unissent pour la préservation du boisé Steinberg et la construction du nouveau poste Hochelaga

MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et Hydro-Québec s'unissent pour l'achat d'un terrain situé au nord de la rue Hochelaga, où sera aménagé un nouveau poste de transformation électrique, et annoncent que la Ville rachètera un lot du boisé Steinberg appartenant à Hydro-Québec afin d'en assurer la protection. Ainsi, la Ville préserve la partie du boisé Steinberg située au sud de la rue Hochelaga, à l'est de l'antenne ferroviaire du CN, à l'ouest du bâtiment nommé le 5 600 Hochelaga, ainsi qu'au nord du terrain de Ray-Mont Logistiques et de la gare de triage du CN.

La Ville de Montréal et Hydro-Québec s’unissent pour la préservation du boisé Steinberg et la construction du nouveau poste Hochelaga (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Grâce à une collaboration exemplaire avec Hydro-Québec et un investissement total d'un peu plus de 27 M$, la Ville de Montréal préserve un espace naturel du boisé Steinberg, emplacement qui était initialement ciblé pour le développement du nouveau poste électrique Hochelaga d'Hydro-Québec. Grâce à cette action concertée de la Ville et d'Hydro-Québec, le projet nécessaire du poste électrique ira de l'avant, et ce, dans le respect de l'environnement et de la volonté de la population.

« Cet espace vert préservé, ce qui était ardemment souhaité par la population riveraine, améliorera la qualité de vie du secteur en créant une zone de cohabitation harmonieuse entre le quartier résidentiel et les industries. C'est un investissement substantiel qui montre une fois de plus l'importance que notre administration accorde à l'Est de Montréal et à la protection de la nature en ville. En tant qu'hôte de la COP 15 sur la biodiversité, Montréal agit de manière exemplaire pour la protection de la biodiversité et agit de façon concrète », a déclaré la responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif, Marie-Andrée Mauger.

« Un manque de vision politique a longtemps affecté la planification du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe. Plusieurs solutions ont été mises de l'avant par notre administration, soit de retirer la boucle autoroutière qui aurait été implantée dans le milieu humide plus au sud, protéger le boisé Vimont l'an dernier, et, aujourd'hui, protéger ce grand terrain boisé. Nous allons saisir toutes les occasions pour préserver la nature et l'accès public à des espaces de qualité pour les citoyennes et les citoyens », a indiqué le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

« L'entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal est une excellente nouvelle pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens d'Assomption Sud-Longue-Pointe (ASLP). Il est primordial de pouvoir compter sur des partenaires engagés envers la qualité de vie de la population et le verdissement dans notre secteur. La population s'est fortement mobilisée et nous l'avons entendue. Nous allons continuer de poser des gestes forts pour diminuer les îlots de chaleur dans ASLP, en collaboration avec les différents acteurs du milieu », a confirmé la conseillère de ville dans Maisonneuve-Longue-Pointe et conseillère associée à la mairesse et réconciliation avec les peuples autochtones, Alia Hassan-Cournol.

« Hydro-Québec sait s'adapter et être à l'écoute de ce qui est important pour les communautés. Dans le cas du poste Hochelaga, il y avait une solution possible d'un point de vue technique, économique, environnemental et préférable d'un point de vue social. C'est possible de le faire ici grâce à notre partenariat avec la Ville, et en s'engageant ensemble envers le développement durable », a souligné Julie Boucher, vice-présidente - Développement durable, relations avec les communautés et communications.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Alicia Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements: Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]