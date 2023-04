En route vers la cérémonie de remise des Prix du livre politique : l'Assemblée nationale dévoile les finalistes et vous convie à la table ronde Le journalisme à l'ère de la communication politique

QUÉBEC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le 10 mai prochain seront dévoilés les noms des personnes lauréates de la 21e édition des Prix du livre politique 2023 de l'Assemblée nationale du Québec. La cérémonie de remise de prix, qui se tiendra à l'hôtel du Parlement, sera présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Frantz Benjamin.

« Je suis fier de présider ce concours littéraire lié à la politique québécoise. Célébrer les auteures et auteurs de même que les diplômées et diplômés universitaires qui contribuent à la réflexion sur la société québécoise est d'une importance cruciale. Il est essentiel de garder cet espace de liberté intellectuelle pour tous les penseurs qui dynamisent la politique au Québec. De plus, cette 21e édition, par la qualité des écrits, la pertinence et la variété des sujets abordés, est grandement réjouissante! Ces oeuvres alimentent la discussion collective qui tisse la trame de fond de toute démocratie. Nous sommes heureux de récompenser cet apport avec des bourses totalisant 20 000 $ », a mentionné M. Benjamin.

En plus de la cérémonie officielle, une table ronde ayant pour thème Le journalisme à l'ère de la communication politique se tiendra le 10 mai, dans l'agora du pavillon d'accueil, de 14 h 30 à 16 h. Des échanges passionnants attendent le public qui est invité à y assister en grand nombre. L'événement sera aussi diffusé en direct sur la page Facebook de l'Assemblée nationale. L'animatrice Marjorie Champagne sera à la barre de cette table ronde à laquelle participeront les journalistes suivants : Denis Lessard, Véronique Prince, Gilbert Lavoie et Fanny Lévesque.

Rappelons que les Prix de la présidence de l'Assemblée nationale soulignent la qualité, la pertinence et l'originalité de livres traitant de la politique québécoise et ayant été publiés au cours de la dernière année. Des bourses totalisant 10 500 $ sont remises aux finalistes. Les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant sont attribués aux étudiants et étudiantes ayant déposé, également au cours de la dernière année, une thèse de doctorat ou un mémoire de maîtrise portant sur la vie politique au Québec. Ces prix sont assortis de bourses d'une valeur totale de 9 500 $.

Finalistes dans la catégorie des livres, Prix de la présidence

Éric Bélanger, Jean-François Daoust, Valérie Anne-Mahéo et Richard Nadeau

Le nouvel électeur québécois

Les Presses de l'Université de Montréal

l'Université de Montréal

Deindustrializing Montreal: Entangled Histories of Race, Residence, and Class

McGill-Queen's University Press

McGill-Queen's University Press

Sans voix. Carnets de recherche sur la radicalisation et l'islamophobie

Éditions du remue-ménage

Finalistes dans la catégorie des thèses de doctorat, Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

Jean-Philippe Bernard

« Emparons-nous du sol! » Chômage, retour à la terre et colonialisme durant la Grande dépression au Québec

Université du Québec à Montréal

Université du Québec à Montréal

École, adolescence et citoyenneté : modèles de citoyenneté et de participation politique proposés à l'école secondaire francophone catholique publique du Québec (1956-1982)

Université de Sherbrooke

Finalistes dans la catégorie des mémoires de maîtrise, Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

Sandrine Labelle

« As International as Diapers? » : Conflits et internationalismes féministes au Canada (1960-1971),

Université du Québec à Montréal

Université du Québec à Montréal

Femmes, réseaux et subversion : l'organisation féministe de l'avortement illégal au Québec (1969-1988)

Université Laval

Enfin, ne manquez pas l'exposition virtuelle Le pouvoir des idées qui raconte l'histoire des Prix du livre politique et met en lumière ses artisans et artisanes, ses finalistes et ses personnes lauréates.

