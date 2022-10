OTTAWA, ON, le 27 oct. 2022 /CNW/ - Le 24 octobre 2022, le Conseil du Partenariat pour le secteur canadien de l'automobile (CPSCA) a tenu une réunion sur le thème « En route vers 2035 et au-delà ». La discussion portait sur les défis et les occasions du secteur canadien de l'automobile pendant la période actuelle de remarquable transformation. Au cours de cette première réunion hybride, les membres du CPSCA ont été rejoints par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne et le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce (gouvernement de l'Ontario), l'honorable Vic Fedeli.

Le Conseil a ouvert les discussions en faisant le point sur les récentes réussites du secteur canadien de l'automobile. Il a été question des principaux investissements annoncés s'élevant à près de 16 milliards de dollars dans le secteur de l'automobile, y compris chez les constructeurs de véhicules (Ford, Honda, GM et Stellantis) et dans le domaine des batteries et des minéraux critiques (BASF, GM/POSCO, NextStar et Umicore). Les membres du CPSCA ont fait remarquer que ces réussites ont été accompagnées de défis, notamment de nouveaux incitatifs à l'investissement aux États-Unis, des problèmes de compétitivité des prix pour les véhicules électriques à batterie (VEB), des problèmes liés aux infrastructures de recharge, des problèmes de formation de la main-d'œuvre et de transition, des problèmes rencontrés par les participants de l'industrie, la capacité de l'industrie canadienne à accéder rapidement à des minéraux critiques et à les raffiner, ainsi que la capacité du Canada à déployer des mesures de soutien, comme les infrastructures de recharge, pour atteindre l'objectif de réduction des émissions en 2030 et en arriver à la carboneutralité d'ici 2050.

Pour enrichir les discussions au sujet de l'avenir carboneutre du Canada, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, ont participé à la réunion à distance et ont eu l'occasion de discuter de sujets tels que les enjeux liés aux minéraux critiques et aux infrastructures de recharge.

La réunion a permis aux chefs de file de l'industrie d'échanger directement avec les ministres, ce qui a été accueilli comme opportun, car le secteur de l'automobile traverse actuellement une transition unique vers l'électrification à grande échelle. Le Conseil poursuivra son travail lors de la prochaine réunion qui aura lieu début 2023.

À l'issue de la réunion à Ottawa, le coprésident Rob Wildeboer a déclaré ce qui suit : « Nous sommes ravis d'avoir bénéficié de la présence de ministres fédéraux chargés de la réglementation environnementale, des infrastructures de recharge et des minéraux critiques pour un dialogue ouvert avec l'industrie. Ainsi, les membres du CPSCA ont pu leur parler directement des problèmes de compétitivité et des autres enjeux actuels de l'industrie. La raison d'être du CPSCA est de créer un secteur de fabrication automobile de pointe et viable pour le Canada, et c'est l'objectif que nous continuons à viser. »

Le coprésident Jean Marc Leclerc a ajouté que : « L'industrie connaît une période de changement sans précédent. La réunion du CPSCA d'aujourd'hui a permis aux intervenants de discuter des occasions liées aux ambitions du gouvernement en matière de VEZ et d'échanger des idées sur la façon dont ces objectifs peuvent être atteints de façon plus pratique et durable à la lumière des incertitudes économiques et géopolitiques que connaît notre pays. Nous nous réjouissons de l'engagement du gouvernement à collaborer et nous avons hâte de poursuivre ce dialogue en 2023. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a déclaré ce qui suit :

« Depuis des décennies, le secteur de l'automobile occupe une place importante dans l'économie du Canada. Aujourd'hui, il emploie plus d'un demi-million de Canadiens. La force historique de notre pays dans la fabrication automobile, l'énergie propre et l'industrie en plein essor des batteries, ainsi que la main-d'œuvre qualifiée de calibre mondial et les ressources naturelles en abondance font du Canada un chef de file pour la conception et la construction des véhicules du futur. Le gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires des syndicats et de l'industrie, comme le CPSCA, dans le but d'accélérer les progrès accomplis par les entreprises et les innovateurs en matière de réduction de la pollution et de préservation des emplois des Canadiens aujourd'hui et pour les générations à venir ».

L'honorable Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, a souligné :

« L'avenir du secteur automobile est un secteur connecté, autonome et électrique, et nous sommes fiers de mener la charge en Ontario », a déclaré le ministre Fedeli. « Des entreprises du monde entier se tournent vers l'Ontario pour assurer leur avenir, et grâce à notre plan Piloter la prospérité, notre gouvernement continuera de veiller à ce que nous soyons le chef de file nord-américain du développement et de la production des voitures de l'avenir. Ensemble, nous bâtissons l'Ontario et renforçons le secteur de l'automobile ».

Contexte

Le Conseil du Partenariat du secteur canadien de l'automobile (CPSCA), établi en 2002, est une organisation dirigée par l'industrie dont le mandat est d'aborder les principales questions liées à la compétitivité auxquelles est confronté le secteur canadien de l'automobile. Le CPSCA est formé des chefs de la direction des cinq constructeurs de véhicules automobiles au Canada, des chefs de file des plus importants fournisseurs de pièces, de représentants des syndicats, du milieu universitaire, d'associations de fournisseurs de pièces de rechange et de concessionnaires, ainsi que des ministres du gouvernement fédéral et des gouvernements de l'Ontario et du Québec responsables de l'industrie. La réunion du 24 octobre était la 21ème réunion. La réunion était présidée par les coprésidents du CPSCA, Rob Wildeboer, président exécutif de Martinrea International Inc., et Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada Inc.

SOURCE Conseil du Partenariat pour le secteur canadien de l’automobile (CPSCA)

