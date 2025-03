OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil du Partenariat du secteur canadien de l'automobile (CPSCA) a tenu une réunion le 20 mars 2025 pour discuter des défis actuels auxquels l'industrie est confrontée. Cela a donné l'occasion aux coprésidents de présenter les membres à la nouvelle ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du gouvernement fédéral, l'honorable Anita Anand.

La discussion a porté sur les répercussions des tarifs américains récents et proposés sur les produits canadiens. Les membres ont souligné la nature hautement intégrée de l'industrie automobile nord-américaine et la menace existentielle que représentent les tarifs douaniers sur l'industrie au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Les membres ont souligné la manière dont les droits de douane risquent de perturber les chaînes d'approvisionnement et l'assemblage des véhicules, mettant en péril une industrie efficace qui soutient plus d'un million d'emplois au Canada et aux États-Unis, et nuisant en fin de compte aux consommateurs. Les membres ont également souligné que le commerce entre le Canada et les États-Unis est équilibré, les États-Unis important 53 milliards de dollars de véhicules à moteur et de pièces détachées en provenance du Canada, tandis que les exportations nationales américaines vers le Canada s'élevaient à 55 milliards de dollars en 2024. En outre, le Canada est le plus grand marché international pour l'industrie automobile des États-Unis, puisque plus de 40 % des véhicules vendus au Canada sont assemblés aux États-Unis et qu'environ la moitié de la valeur des véhicules produits au Canada provient de pièces américaines.

Le CPSCA continue d'appeler à une résolution rapide de cette dispute tarifaire afin de protéger cette industrie cruciale. Le libre-échange entre le Canada et les États-Unis est essentiel pour soutenir les travailleurs et le succès des industries automobiles dans les deux pays. Les membres de l'industrie se réjouissent à l'idée de continuer à travailler avec les ministres sur cette question importante.

L'honorable Anita Anand, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a mentionné ce qui suit :

«Notre gouvernement protégera et défendra toujours les intérêts, les consommateurs, les travailleurs et les entreprises du Canada. Les récents droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits canadiens sont injustifiés et auront un impact des deux côtés de la frontière. Le Canada continuera à soutenir son secteur automobile de classe mondiale, qui a été la pierre angulaire de la croissance économique et de la création d'emplois dans nos deux pays.»

Contexte

Le CPSCA est une organisation dirigée par l'industrie et son mandat est d'aborder les principaux enjeux liés à la concurrence auxquels est confrontée l'industrie canadienne de l'automobile. Le CPSCA est formé des chefs de la direction des cinq constructeurs de véhicules automobiles au Canada; des chefs de file des plus importants fournisseurs de pièces; des représentants du secteur de la fabrication de batteries; de représentants des syndicats, du milieu universitaire, d'associations de fournisseurs de pièces de rechange et de concessionnaires. La réunion était présidée par les coprésidents du CPSCA, Rob Wildeboer, président exécutif de Martinrea International Inc., et Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada Inc.

SOURCE Conseil du Partenariat pour le secteur canadien de l’automobile (CPSCA)

COORDONNÉES : CPSCA, M. Neil Forster, Directeur, Relations Investisseurs et développement de l'entreprise, Martinrea International Inc., [email protected]; Ken Chiu, Communications, Honda Canada, T : 647-444-0158, C : [email protected]; Gouvernement du Canada, Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]