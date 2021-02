OTTAWA, ON, le 25 févr. 2021 /CNW/ - À l'échelle du Canada, sept propriétaires de PME sur dix ont dû s'endetter pour faire face à la crise de la COVID-19. Aujourd'hui, la dette moyenne par entreprise atteint 170 000 $. C'est ce que révèlent les conclusions du nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

« La dette moyenne accumulée par les PME pour traverser la crise s'est considérablement alourdie ces six derniers mois. De nombreuses PME avaient rouvert leurs portes et essayaient tant que bien que mal de générer des revenus. Mais, la deuxième vague de COVID-19 et les nouvelles restrictions gouvernementales qui l'accompagnaient ont porté un coup dur aux entreprises et ont freiné d'un coup sec leur reprise timide », signale Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Selon les estimations de la FCEI, la dette totale accumulée par l'ensemble des PME canadiennes à cause de la pandémie s'établit à 135,1 milliards de dollars au début du mois de février. Ces chiffres marquent une nette augmentation par rapport aux estimations de juillet 2020 qui évaluaient la dette des PME à 117 milliards de dollars.

Parmi les propriétaires d'entreprise qui ont contracté des dettes à cause de la COVID-19, les trois quarts (76 %) affirment qu'il leur faudra plus d'un an pour en rembourser l'intégralité, tandis que 11 % craignent de ne pas pouvoir effectuer le moindre remboursement. De plus, quatre chefs de PME sur dix estiment qu'il leur faudra au moins un an, voire plus, avant de retrouver leur niveau de rentabilité habituel (sans inclure les remboursements des dettes).

« Les PME ont besoin d'un sérieux coup de pouce durant cette période difficile, fait remarquer François Vincent, vice-président Québec à la FCEI. Il faut bien garder à l'esprit le fait que les entreprises qui sont toujours parmi nous sont beaucoup plus vulnérables aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au début de la pandémie. Il faut aussi ajouter qu'il y en a qui n'ont tout simplement plus la capacité de contracter des dettes, car elles ont atteint leur plafond. On doit donc tout faire pour les aider à rester ouvertes, tout en continuant à limiter la propagation du virus. »

La campagne de la FCEI #JechoisisPME encourage les consommateurs à privilégier les petits commerces locaux chaque fois qu'ils le peuvent afin de les aider à amorcer la reprise. Les gouvernements peuvent également les soutenir en veillant à ce que les programmes d'aide qui leur sont destinés soient adaptés à leurs besoins et facilement accessibles.

Pour en savoir plus, consultez le rapport intégral de la FCEI intitulé L'endettement et la rentabilité des PME : les répercussions de la COVID-19.



Méthodologie

L'estimation de l'endettement total des PME canadiennes dû à la COVID-19 s'appuie sur les résultats d'un sondage de la FCEI et du nombre d'entreprises canadiennes publié par Statistique Canada pour décembre 2020. Des précisions sur la méthode de calcul de cette estimation sont indiquées dans la méthodologie du rapport intégral.

Les résultats sont extraits du sondage Votre voix - février 2021, réalisé du 4 au 8 février 2021 auprès de 3 554 propriétaires de PME à l'échelle du Canada. Un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur de plus ou moins 1,6 point de pourcentage, 19 fois sur 20. Les résultats étaient préliminaires au moment de la rédaction du rapport.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Consultez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos de la campagne #JechoisisPME

La campagne #JechoisisPME menée par la FCEI encourage l'achat local, promeut les initiatives visant à soutenir les PME d'un bout à l'autre du pays, et fournit aux chefs d'entreprise des affiches et d'autres outils pour les épauler dans la reprise de leurs activités. Elle est soutenue par la Banque Scotia, Services aux commerçants Chase, eBay Canada, Intuit Canada et Interac Corp. Pour devenir contributeur, contactez [email protected].



SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Wissal El Alaoui, attachée de presse, Cell. : 514 817-1228, [email protected]

Liens connexes

www.cfib.ca