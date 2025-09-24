EN PRÉVISION DU DÉBAT ÉLECTORAL DU 2 OCTOBRE 2025 - Élections municipales 2025 : la Chambre présente sa feuille de route économique pour assurer la prospérité et la résilience de Montréal dans un monde en mutation

MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) dévoile aujourd'hui sa feuille de route économique présentant les priorités de la communauté d'affaires du Grand Montréal dans le cadre des élections municipales et une série de solutions pour assurer l'essor de la métropole.

En parallèle, pour bien cerner les enjeux prioritaires de la population active de la métropole, la Chambre a mandaté la firme Léger pour réaliser un sondage exclusif auprès de 1 500 travailleurs et entreprises de la grande région de Montréal, consultation qu'elle a aussi diffusée auprès de ses membres. La Chambre rend publics ces constats afin d'outiller les candidates et candidats sur les grands enjeux économiques et sociaux de la métropole.

« Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir : des talents de calibre mondial, une capacité d'innovation reconnue et une communauté d'affaires engagée. Nous tendons la main à la prochaine administration pour être à la table des solutions et agir comme locomotive de notre communauté », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la CCMM.

La Chambre organisera un grand débat économique le 2 octobre, en compagnie de Soraya Martinez Ferrada (Ensemble Montréal) et de Luc Rabouin (Projet Montréal). Cet événement leur donnera l'occasion de partager leur vision, leurs solutions novatrices et leurs aspirations pour Montréal.

« Notre sondage auprès de la population active, combiné à un vaste exercice de consultation auprès de représentants de la communauté d'affaires et d'experts, nous permet de dégager une série de solutions pour assurer la prospérité de Montréal et pour faire face aux défis économiques actuels. Sans surprise, l'amélioration du climat d'affaires, la productivité de l'administration publique et une meilleure gestion des chantiers demeurent au cœur des préoccupations.

De grands consensus se dégagent parmi les membres de la Chambre qui ont été sondés : la nécessité d'une collaboration accrue entre la Ville de Montréal et les gouvernements fédéral et provincial pour faire avancer les projets majeurs de la Ville (93 %), et l'importance du rayonnement international de Montréal (93 %). On constate aussi une volonté de se mobiliser pour de grands projets transformateurs pour Montréal. Nous invitons les candidates et candidats à préciser leurs engagements et à présenter leur vision pour la deuxième métropole économique du Canada », a ajouté Isabelle Dessureault.

Les solutions que nous proposons visent à faire de Montréal une ville moderne et progressiste où les projets se concrétisent plus rapidement grâce à une approche axée sur l'efficacité et la collaboration, par exemple en recourant davantage aux technologies de pointe. Concrètement, cela peut signifier : un mécanisme prioritaire pour les investissements stratégiques; une voie rapide pour les projets à faible risque; un tableau de bord public sur les délais de traitement des permis.

La nouvelle administration devra aussi agir vite sur les besoins locaux -- itinérance et logement, fluidité et mobilité, saine gestion des finances publiques -- tout en posant des gestes ambitieux pour positionner Montréal dans une compétition mondiale où seules les métropoles dynamiques réussissent à attirer les talents et les investissements. Cela suppose de proposer des projets qui marqueront Montréal pour les 25 prochaines années, de mettre à niveau nos infrastructures et d'accélérer le développement immobilier.

Pour chacune de ces priorités, la Chambre a développé une série de solutions. Plus d'informations sur les solutions proposées ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

