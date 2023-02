170 employé.e.s du Canada bénéficieront d'un congé payé et se joindront à 10 000 employé.e.s d'Organon dans le monde pour consacrer la Journée internationale des femmes à l'investissement dans la santé des femmes

KIRKLAND, QC, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Depuis trop longtemps, les questions liées à la santé des femmes sont non seulement sous-financées et peu étudiées, mais on ne leur consacre pas suffisamment de ressources. En prévision de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, Organon Canada, une filiale d'Organon (NYSE: OGN), une entreprise mondiale spécialisée dans la santé des femmes, met au défi l'écosystème des soins de santé (ainsi que les universités, les investisseurs, les décideurs, les chercheurs, et autres) de tenir compte des conséquences des disparités croissantes en matière de santé auxquelles les femmes font face. Au Canada, pour la deuxième année consécutive, l'entreprise offre également à ses 170 employé.e.s une journée de congé payé pour faire la lumière et s'exprimer sur l'importance de prioriser la santé des femmes.

Les femmes représentent plus de la moitié de la population canadienne, mais selon un sondage mené par l'Alberta Women's Health Foundation (AWHF), près des deux tiers des femmes ont de la difficulté à parler de leurs problèmes de santé à leurs professionnels de la santé en soins primaires. En fait, seulement 24 % des femmes estiment que leur médecin s'y connaît très bien en gynécologie et en santé reproductive. De plus, des retards de traitement sont fréquemment signalés, et lorsqu'il s'agit d'un diagnostic plus compliqué ou spécialisé, comme l'endométriose, c'est le cas pour 85 % des personnes atteintes. Dans l'ensemble, une répondante sur cinq estime que son genre est un obstacle à l'obtention de soins1.

Afin de démontrer davantage l'engagement d'Organon Canada à l'égard de la santé des femmes, l'entreprise lance également une page d'accueil, lasanteaufeminin.ca, qui vise à offrir aux employé.e.s des activités ainsi que des trucs et astuces pour prendre soin de leur santé globale.

« Chez Organon Canada, nous croyons en la santé de chaque femme et nous sommes déterminés à démontrer notre engagement envers nos employé.e.s et nos partenaires tout en sensibilisant davantage les gens à l'équité des genres avec la santé », a déclaré Michael Casia, président et directeur général d'Organon Canada. « Le thème de la campagne mondiale de la Journée internationale des femmes de cette année, « Embrace equity » (Encourager l'équité), est une occasion pour Organon Canada, le gouvernement et les autres organisations, d'agir et d'adopter des initiatives propres aux genres pour aider les femmes à atteindre l'équité dans tous les aspects de leur vie, y compris la santé. Ces mesures concrètes nous permettront de créer une société plus équitable et inclusive et, en fin de compte, de soutenir activement l'atteinte de meilleurs résultats en matière de santé pour les générations de femmes actuelles et futures. »

Organon a pour mission de soutenir les progrès en matière de soins et de recherche en santé des femmes. Dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour mieux comprendre les principaux enjeux liés à la santé, Organon Canada s'est associée à l'AWHF pour mener un sondage sur les répercussions des tabous et chercher à attirer l'attention sur les problèmes médicaux propres au genre qui touchent la vie des femmes.

« Nous sommes reconnaissants de poursuivre notre partenariat avec Organon Canada cette année afin de sensibiliser la population aux principaux enjeux liés à la santé des femmes », mentionne Sharlene Rutherford, présidente et chef de la direction de l'Alberta Women's Health Foundation. « La culture du silence entourant les problèmes de santé propres à chaque genre a eu des conséquences directes sur les femmes. Grâce au soutien et au leadership d'Organon Canada, nous pouvons vraiment changer les choses en matière de santé des femmes. De plus, grâce à des recherches plus poussées et à la sensibilisation, nous pouvons collectivement réduire l'incidence de ces maladies sur la santé des femmes et encourager tout le monde à participer à la promotion de l'équité, en mobilisant les membres de leur famille, leurs amis et les groupes de santé de leur communauté. »

Les conclusions du rapport dans de nombreux domaines liés à la santé des femmes révèlent des lacunes cruciales et dangereuses qui touchent presque toutes les étapes de la vie d'une femme. Parmi les femmes touchées par l'endométriose, les règles douloureuses, les problèmes liés au plancher pelvien, la périménopause et la ménopause, de 50 % et 90 % des répondantes ont signalé que ces problèmes ont des répercussions importantes sur leur carrière et leur vie personnelle. De plus :



39 % des femmes ont déclaré être ménopausées 1 .

17 % des femmes ont déclaré souffrir d'endométriose, maladie dont les symptômes se sont révélés avoir des répercussions considérables sur l'éducation, la productivité au travail, les choix de carrière et la réussite, ainsi que sur la vie et les activités sociales1.

« Nous voulons nous assurer que nos employé.e.s savent que leur bien-être est une priorité absolue, et en tant qu'entreprise axée sur la santé des femmes, notre rôle est de démontrer notre engagement continu dans ce domaine et de prêcher par l'exemple », déclare Litsa Spiridonakos, directrice, Ressources humaines. « En cette Journée internationale des femmes, nous voulons réitérer notre engagement à l'égard de la santé des femmes, tant à l'interne qu'à l'extérieur de notre organisation, et souligner le fait que les femmes doivent prendre soin d'elles-mêmes, aujourd'hui et tous les jours. Dans le cadre d'un sondage interne sur la mobilisation, nous avons appris que 85 % de nos employé.e.s ont un sentiment d'appartenance chez Organon Canada. Cela passe par l'action, ce qui nous a incités à créer des ressources pour offrir des suggestions sur la façon dont les femmes peuvent prendre soin de leur santé et sur la manière dont les autres peuvent soutenir les femmes qui font partie de leur vie, deux éléments qui sont en accord avec le thème de cette année qui vise à encourager l'équité. »

Pour accéder aux ressources d'Organon Canada relatives à la Journée internationale des femmes de cette année, visitez lasanteaufeminin.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements et consulter d'autres données tirées du sondage de l'Alberta Women's Health Foundation, visitez albertawomenshealthfoundation.org/our-impact.

