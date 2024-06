Ils demeurent toutefois insuffisants et inégaux, alors que le nombre d'AVC continue d'augmenter

MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Juin est le Mois de l'AVC. Cette année, Cœur + AVC célèbre ses 10 ans de sensibilisation à l'importance de savoir reconnaître les signes de l'AVC et de composer sans tarder le 9-1-1 afin d'accélérer l'arrivée au bon hôpital pour les soins de l'AVC. De nombreux progrès ont été réalisés. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour que l'ensemble de la population connaisse ces informations qui sauvent des vies.

En 2014, Cœur + AVC a lancé la campagne VITE sur les signes de l'AVC, un moyen simple et efficace d'aider la population à reconnaître et à mémoriser les signes les plus courants de l'AVC, et à se rappeler l'urgence d'agir :

Reconnaître les signes de l'AVC et agir rapidement peut faire la différence entre la vie et la mort, ou entre un bon rétablissement et une incapacité persistante.

L'incidence de l'AVC demeure en hausse au pays. En raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des cas chez les personnes plus jeunes, les AVC sont plus nombreux et davantage de gens vivent avec des séquelles. Selon les dernières analyses d'une étude financée par Cœur + AVC, environ 108 707 AVC surviennent chaque année au pays, soit près d'un toutes les cinq minutes. D'après les données de prévalence les plus à jour et complètes, près d'un million de personnes au pays vivent avec les séquelles de l'AVC, l'une des plus importantes causes d'incapacité chez les adultes.

« Depuis le lancement de la campagne VITE, les taux de connaissance des signes de l'AVC ont augmenté considérablement, déclare Mme Patrice Lindsay, chef, Stratégie d'engagement des personnes ayant une expérience vécue et Pratiques optimales de soins de l'AVC, à Cœur + AVC. « En travaillant avec les gouvernements, des entreprises, des communautés et des partenaires du domaine de la santé, et avec le soutien de nos donatrices et donateurs, nous avons diffusé notre message partout au pays. Il doit cependant être répété régulièrement et des stratégies ciblées sont nécessaires pour s'assurer qu'il atteint l'ensemble de la population. »

Depuis le lancement de la campagne, Cœur + AVC a mené des sondages sur la connaissance des signes VITE de l'AVC. Les résultats ont clairement montré que malgré les progrès réalisés, trop peu de personnes au pays connaissent les signes de l'AVC et savent que des facteurs de risques tels que le genre, l'âge et le lieu de naissance ont une incidence sur la sensibilisation.

Les résultats des sondages de la campagne VITE révèlent que d'importants progrès ont été réalisés

Le nombre de personnes qui peuvent nommer au moins deux signes VITE de l'AVC a doublé au cours de la dernière décennie, passant de 2 personnes sur 10 à plus de 4 personnes sur 10.

signes l'AVC a augmenté, passant de 3 personnes sur 10 à plus de 4 personnes sur 10. Près de 6 personnes au pays sur 10 ayant vu ou entendu la campagne VITE peuvent nommer au moins deux signes VITE de l'AVC, comparativement à moins de 4 personnes sur 10 pour celles qui ne connaissent pas la campagne.

Les résultats des sondages de la campagne VITE montrent qu'il reste encore beaucoup à faire

Sur 10 personnes, 3 ne peuvent nommer aucun des signes VITE de l'AVC.

Les taux de connaissance varient considérablement au pays.

Les taux de connaissance des signes VITE diffèrent selon le genre, l'âge, le lieu de naissance, la race et l'origine ethnique.

Les femmes connaissent davantage les signes VITE de l'AVC que les hommes.

À l'été 2023, Melissa Wing, 28 ans, participait à une fête d'adieu pour un ami sur une plage de Victoria, en Colombie-Britannique, lorsqu'elle a subi un AVC. « J'ai été élevée par deux parents qui travaillaient dans des services d'urgences. Ils nous ont appris, à mon frère et à moi, la signification de l'acronyme VITE, et ce, dès notre plus jeune âge », déclare Melissa. De plus, elle et son partenaire détiennent tous deux un certificat de secouriste. Ainsi, quelques secondes après que le côté droit du visage de Melissa ait commencé à s'affaisser, ils savaient que c'était sérieux. Melissa a reçu d'excellents soins et s'est très bien rétablie. Elle veut partager son histoire pour plusieurs raisons. Premièrement, pour informer les gens que l'AVC touche aussi les jeunes et qu'il est important de défendre ses intérêts en santé si quelque chose ne va pas. Elle souhaite également attirer l'attention de la population sur l'importance d'apprendre les signes de l'AVC et de composer le 9-1-1.

« Lors d'un AVC, chaque seconde compte et chacun a un rôle à jouer. Tout d'abord, une personne reconnaît les signes de l'AVC et compose le 9-1-1 », déclare le Dr Alexandre Y. Poppe, neurologue vasculaire et professeur agrégé de clinique à l'Université de Montréal. « Les services médicaux d'urgence, le personnel du service des urgences, les équipes de prise en charge de l'AVC, de même que l'ensemble des professionnels de la santé jouent un rôle essentiel en matière de prise en charge précoce de l'AVC. Des progrès considérables ont été accomplis dans tout le pays pour coordonner les services de prise en charge de l'AVC et améliorer les soins, ce qui se traduit par de meilleurs résultats, mais la première étape consiste à sensibiliser le grand public. »

Cœur + AVC a joué un rôle essentiel dans les progrès liés à l'AVC en finançant des recherches, en sensibilisant la population, en favorisant le changement dans les systèmes de soins de l'AVC partout au pays et en militant pour l'amélioration des politiques en matière de santé.

