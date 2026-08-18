En pleine saison, les fraises et framboises du Québec doivent trouver leur place sur nos tablettes

LONGUEUIL, QC, le 18 août 2026 /CNW/ -- La saison des petits fruits d'automne bat son plein : les champs de fraises et de framboises du Québec regorgent de fruits prêts à être consommés. Malgré cela, le marché des framboises fait actuellement face à une pression importante. Alors que les producteurs québécois récoltent des volumes intéressants, d'importantes quantités de framboises en provenance des États-Unis et du Mexique sont également présentes sur le marché québécois. Cette pression accrue sur l'offre fragilise les conditions de mise en marché des producteurs d'ici.

Des fruits d'ici qui doivent trouver leur place sur nos tablettes

Dans un contexte de surplus d'offres sur le marché américain, une partie des volumes peut être écoulée sur des marchés extérieurs, notamment au Québec et au Canada, afin d'éviter une chute de prix sur le marché américain. Cette situation, que l'on peut qualifier de dumping, survient alors même que les producteurs québécois disposent de framboises fraîches, cultivées ici et disponibles dès maintenant. Ces dernières années, plusieurs producteurs d'ici ont réalisé des investissements importants afin d'accroître leur capacité de production, de répondre à l'appel à l'autonomie alimentaire et de renforcer la résilience de la filière face aux aléas climatiques. Il est donc plus important que jamais de donner priorité aux framboises du Québec lorsqu'elles sont disponibles.

« Nos producteurs sont en pleine récolte. Ils ont des framboises de qualité, cultivées au Québec, qui sont prêtes à se retrouver dans l'assiette des consommateurs. Pourtant, ils doivent composer avec une concurrence accrue provenant de l'extérieur alors que la production québécoise est abondante », souligne Josiane Cormier, présidente de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ).

Plus que jamais, l'APFFQ invite les consommateurs à choisir les petits fruits du Québec lorsqu'ils font leurs courses. En période d'abondance, les consommateurs devraient pouvoir retrouver une offre importante de produits québécois sur les tablettes des épiceries, dans les marchés publics et directement à la ferme.

Une production de petits fruits jusqu'en octobre

Depuis plusieurs années, les producteurs et productrices de fraises et de framboises du Québec ont développé des nouvelles méthodes de production innovantes, permettant ainsi d'étendre la saison de production jusqu'aux premières gelées d'octobre. La présence de petits fruits québécois sur le marché ne se termine donc pas avec les vacances estivales. Les fraises et les framboises d'automne sont actuellement en pleine production et continueront d'être disponibles dans les prochaines semaines.

À propos de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec est un regroupement de 330 producteurs d'ici, fondée en 1998. Elle a pour mission de regrouper les producteurs en vue de promouvoir et développer l'industrie fruitière québécoise. Ensemble, les producteurs et productrices sont propriétaires de la marque Les Fraîches du Québec par laquelle ils commercialisent et font la promotion de leurs petits fruits.

SOURCE Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Pour toute demande d'information supplémentaire ou pour planifier une entrevue : Josiane Cormier, présidente de l'APFFQ, Cell. : 514 816-4205, [email protected]