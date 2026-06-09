La saison des fraises de champs du Québec est officiellement lancée… et elle pourra désormais être suivie en direct!

LONGUEUIL, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Le goût de l'été est de retour : les fraises de champs s'installent officiellement dans les épiceries de la grande région de Montréal! Au cours des prochains jours, la récolte s'étendra progressivement vers la Capitale-Nationale et les autres régions du Québec. Sucrées, fraîches et cueillies à maturité, elles donnent le coup d'envoi à la saison estivale.

Et cette année, Les Fraîches du Québec lancent une toute nouvelle carte interactive permettant aux consommateurs de suivre l'évolution de la saison en temps réel.

La saison débute ici, une fraise à la fois, 2026

Une nouveauté pour suivre la saison au rythme du Québec

Disponible sur le tout nouveau site web des Fraîches du Québec, cette carte interactive indiquera quelles régions offrent actuellement des fraises et des framboises, ainsi que le niveau de disponibilité par région. Comme les récoltes varient selon les températures et les réalités climatiques propres à chaque région, la carte sera mise à jour régulièrement tout au long de la saison.

« La saison des fraises évolue très rapidement au Québec. Certaines régions commencent plus tôt, d'autres un peu plus tard selon la météo. Avec cette carte, on voulait créer un outil pratique pour aider les consommateurs à savoir quand les fraises et les framboises arrivent près de chez eux », explique Josiane Cormier, présidente de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ).

Les producteurs s'attendent à un beau début de saison à travers le Québec et invitent les consommateurs à surveiller l'arrivée graduelle des récoltes au cours des prochaines semaines.

Un printemps froid, des fruits plus sucrés

Le printemps plus frais et l'arrivée graduelle des températures estivales ont permis aux fraises de se développer lentement, favorisant ainsi le développement de leur goût sucré caractéristique. Malgré les basses températures observées dans plusieurs régions au cours des dernières semaines, peu de dommages liés au gel ont été rapportés.

Quelques producteurs ont toutefois subi des pertes à la suite de l'épisode de grêle du 31 mai, mais les dommages demeurent très localisés.

Les perspectives de récolte demeurent donc excellentes, avec de bons volumes de fraises attendus tout au long de la saison.

L'autocueillette bientôt de retour

L'autocueillette sera également de retour partout à travers la province dans les prochaines semaines. Avec plus de 150 fermes offrant cette activité, cette tradition estivale demeure un incontournable pour de nombreuses familles au Québec.

Petits et grands pourront bientôt remplir leurs paniers directement dans les champs, goûter aux fraises fraîchement cueillies et profiter d'une activité qui marque le début de l'été.

Le nouveau site web propose aussi un répertoire des fermes produisant des fraises et des framboises du Québec. Les consommateurs peuvent trouver une ferme près d'eux au www.lesfraichesduquebec.com.

Les Fraîches du Québec se savourent dans de délicieuses Recettes d'ici

Les fraises et les framboises du Québec comptent parmi les produits les plus appréciés de la saison estivale. En collaboration avec Recettes d'ici, nous souhaitons inspirer les consommateurs à les intégrer simplement à leur quotidien, que ce soit pour des desserts simples, des collations fraîches ou des recettes plus gourmandes; en n'oubliant jamais que la crème reste l'alliée par excellence pour en révéler toute la saveur.

À propos de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec est un regroupement de 330 producteurs d'ici, fondée en 1998. Elle a pour mission de regrouper les producteurs en vue de promouvoir et développer l'industrie fruitière québécoise. Ensemble, les producteurs et productrices sont propriétaires de la marque Les Fraîches du Québec par laquelle ils commercialisent et font la promotion de leurs petits fruits.

SOURCE Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Pour toute demande d'information supplémentaire ou pour planifier une entrevue : Jasmine Sauvé, directrice générale de l'APFFQ, Cell. : 418 576-7886, [email protected]