LA SAISON DES FRAMBOISES DU QUÉBEC EST LANCÉE !

L'innovation prend racine pour faire face aux défis climatiques

LONGUEUIL, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Les framboises du Québec sont maintenant disponibles, marquant le début d'une nouvelle saison pour ce fruit tant attendu des consommateurs. Grâce aux innovations adoptées par les producteurs et productrices d'ici, les Québécois pourront en profiter pendant une plus longue période. En plein essor depuis une dizaine d'années, la culture hors-sol transforme progressivement la production de framboises au Québec, permettant à l'industrie de mieux composer avec les défis climatiques tout en prolongeant la période de récolte.

La culture hors-sol gagne du terrain

Cultivées en pot et sous-abri, les framboises sont mieux protégées des épisodes de pluie abondante, des vents violents et des variations de température qui peuvent affecter la qualité d'un fruit aussi délicat. Cette approche permet également aux producteurs de cultiver certaines variétés qui ne pourraient normalement pas survivre au climat nordique québécois, puisque les plants de framboises en pots peuvent être entreposés pendant l'hiver.

« Les producteurs innovent constamment afin d'offrir aux consommateurs des fruits de grande qualité. La culture hors-sol est un excellent exemple de l'expertise des producteurs et productrices d'ici pour répondre aux défis de notre climat tout en favorisant la production locale », souligne Josiane Cormier, présidente de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec.

Grâce à ces innovations et à l'engagement des producteurs, les consommateurs peuvent profiter d'une offre croissante de framboises fraîches cultivées ici, au Québec.

La framboise du Québec : inégalable

Les Fraîches du Québec invitent la population à profiter pleinement de la saison et à choisir les framboises du Québec lorsqu'elles sont disponibles. Au-delà de leur goût exceptionnel, choisir les framboises du Québec, c'est soutenir des producteurs qui innovent chaque jour pour offrir des fruits de qualité, cultivés chez nous.

À propos de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec est un regroupement de 330 producteurs d'ici, fondée en 1998. Elle a pour mission de regrouper les producteurs en vue de promouvoir et développer l'industrie fruitière québécoise. Ensemble, les producteurs et productrices sont propriétaires de la marque Les Fraîches du Québec par laquelle ils commercialisent et font la promotion de leurs petits fruits.

SOURCE Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Pour toute demande d'information supplémentaire ou pour planifier une entrevue : Jasmine Sauvé, directrice générale de l'APFFQ, Cell. : 418 576-7886, [email protected]