En marche vers la 60e Finale des Jeux du Québec - Victoriaville dépose sa candidature finale pour l'obtention des Jeux du Québec en 2026

VICTORIAVILLE, QC, le 16 août 2023 /CNW/ - Sports Québec a maintenant en main le dossier de candidature de la Ville de Victoriaville en vue de l'obtention de la 60e Finale des Jeux du Québec en mars 2026. Véritable source de fierté pour le comité de mise en candidature, le document de 534 pages rassemble l'entièreté des informations nécessaires à l'analyse de la candidature de Victoriaville et sa région.

De gauche à droite, Guy Arcand, chargé de projets des Jeux du Québec de la Ville de Victoriaville, Isabelle Ducharme, directrice générale de Sports Québec, Claude Charland, président du comité de candidature de Victoriaville, Julie Gosselin présidente de Sports Québec, Jean-François Béliveau, directeur du Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Victoriaville et Serge Boulianne, directeur Jeux du Québec chez Sports Québec (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« Le grand jour est enfin arrivé. Après plus d'un an d'efforts soutenus pour préparer la candidature de notre région en vue de l'obtention des Jeux du Québec, je suis excessivement fier du travail effectué et confiant pour la suite des choses. Depuis le jour 1, je sens une réelle fébrilité dans notre milieu à l'idée d'accueillir les jeunes athlètes de partout au Québec pour ce rassemblement sportif d'envergure. Et aujourd'hui, je tiens à féliciter le comité de mise en candidature, piloté par son président Claude Charland, pour la qualité du cahier de candidature déposé et la rigueur dans la préparation », s'est exclamé le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

« Une nouvelle étape est franchie afin d'accueillir les Jeux du Québec à Victoriaville. Le travail se poursuit et l'ensemble des membres du comité sont déterminés à offrir des jeux d'exception au Centre-du-Québec en 2026. Je tiens à remercier les membres du comité et les nombreux partenaires ayant accepté de joindre leur voix à la nôtre », ajoute le président du comité de mise en candidature de Victoriaville, Claude Charland.

Le document déposé rassemble et documente en détail l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation de la candidature de Victoriaville. Il présente aussi la vision et les objectifs du comité de mise en candidature, les appuis et les engagements du milieu, le programme financier, la présentation des installations et des équipements sportifs ainsi que la présentation des différents comités prévus.

D'ici le dévoilement de la ville hôtesse des Jeux du Québec de mars 2026 prévu à l'automne, le travail se poursuit auprès des partenaires pour organiser des jeux d'exception à la hauteur des attentes fixées par le comité de mise en candidature.

