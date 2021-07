KINGSEY FALLS, QC, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS) (la « Société »), annonce qu'elle a conclu une entente avec une filiale des fonds gérés par des filiales de Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) (et ses filiales consolidées, "Apollo"), pour la vente de sa participation en actions de 57,6 % dans Reno De Medici S.p.A. (BIT: RM) (« Reno De Medici » ou « RdM ») pour un montant comptant par action de 1,45 €, représentant une contrepartie nette en espèces approximative de 315,3 M€ (approximativement 461 M$ CAN). Le prix d'achat ne fait pas l'objet d'ajustement, sauf en cas de pertes de valeur potentielles pour le vendeur (comme, entre autres, des dividendes ou des remboursements de capital), à condition que le dividende 2020 de RdM versé aux actionnaires en mai 2021 ne soit pas considéré comme une perte de valeur.

Le prix de vente représente une prime de 24 % par rapport au prix moyen pondéré des 90 derniers jours des actions de RdM et un multiple de 6,9x du bénéfice d'exploitation avant amortissement ajusté des 12 derniers mois de RdM au 31 mars 2021. À la clôture de l'acquisition récemment annoncée du Groupe Eska, les activités du groupe RdM passeront à neuf usines et cinq centres de découpe et de laminage spécialisés en Europe et aux États-Unis.

La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2021 et est assujettie aux approbations règlementaires en vigueur, y compris les approbations requises de contrôle des fusions.

« La monétisation de notre investissement dans RdM reflète notre engagement à créer de la valeur à long terme pour la Société et ses actionnaires », a déclaré Mario Plourde, président et chef de la direction. « Le moment choisi pour ce désinvestissement permet à Cascades de matérialiser la valeur générée par les initiatives de transformation de RdM, entreprises depuis plusieurs années, qui ont supporté l'augmentation significative du cours de son action durant la dernière année. Sur le plan stratégique, la sortie de notre secteur Carton Plat Europe est alignée sur notre plan visant à renforcer le positionnement concurrentiel de nos principales activités nord-américaines d'emballage et de papier tissu. À cette fin, le produit de cette transaction permettra d'appuyer les initiatives de modernisation stratégique en cours et les projets clés, d'augmenter stratégiquement le rendement du capital pour ses actionnaires et de gérer son endettement de manière proactive. »

« L'annonce d'aujourd'hui marque la fin de 35 années d'exploitation fructueuse de la Société en Europe. Alors que Cascades tourne une page pour se concentrer sur l'Amérique du Nord, nous sommes confiants que l'équipe de Apollo constituera un partenaire stratégique idéal pour soutenir RdM dans ses ambitions. Nous tenons à remercier Michele Bianchi et l'équipe de direction ainsi que tous les employés de RdM pour le partenariat profitable et positif dont nous avons bénéficié au cours de ces nombreuses années », a-t-il conclu.

Dans cette transaction, Rothschild & Co a agi à titre de conseiller financier auprès de Cascades et Jones Day, à titre de conseiller juridique. Allen & Overy and Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ont agi à titre de conseiller juridique pour Apollo.

Cascades tiendra une conférence téléphonique le 5 juillet 2021 à 9 h 00 (HE) pour discuter de cette transaction stratégique. Il est possible de l'écouter par téléphone : 1-888-664-6383 (sans frais) / 1-416-764-8650 (international), ou par le site web de la Société : www.cascades.com/fr/investisseurs.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282-2697, [email protected]

