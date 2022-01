EN COURS MAINTENANT : Tim Hortons et l'équipe d'Olympiques Spéciaux Canada collaborent afin de lancer le beigne Choisir d'inclure en édition limitée en appui aux programmes d'Olympiques Spéciaux partout au pays

Le beigne en édition limitée sera vendu dans les restaurants Tim Hortons participants du Canada au coût de 1,69 $* à compter d'aujourd'hui, et jusqu'à dimanche. Tous les fonds amassés seront remis à Olympiques Spéciaux Canada.

Le beigne Choisir d'inclure prend la forme d'un gâteau au chocolat avec un fondant blanc, puis agrémenté de bonbons en paillettes et d'une garniture crémeuse. Son aspect multicolore est inspiré des thèmes de la diversité et de l'inclusion, qui sont au cœur de la mission d'Olympiques Spéciaux.

« Chez Tim Hortons, nous croyons en la puissance du sport. Nous savons qu'il est possible de découvrir de nouvelles forces et capacités, d'acquérir de nouvelles aptitudes, de retrouver la joie de vivre et la confiance ainsi que de s'épanouir grâce aux sports. Nous sommes extrêmement fiers d'être un partenaire de longue date d'Olympiques Spéciaux Canada et d'appuyer le travail incroyable de cet important organisme », déclare Hope Bagozzi, chef du marketing de Tim Hortons.

Olympiques Spéciaux Canada participe à un mouvement international visant à enrichir la vie des Canadiens vivant avec une déficience intellectuelle grâce aux sports. L'organisme croit que le sport permet aux gens d'ouvrir leur cœur et leur esprit aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle et qu'il crée des collectivités inclusives partout au Canada. Olympiques Spéciaux appuie plus de 41 000 athlètes au Canada.

« Nous avons besoin plus que jamais de financement pour aider nos athlètes à reprendre le sport de manière sécuritaire, ainsi que nos bénévoles qui les soutiennent, indique Sharon Bollenbach, chef de la direction, Olympiques Spéciaux Canada. Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle sont touchées par la pandémie de façon disproportionnée. L'accès limité aux activités physiques et sociales joue un rôle important dans les défis auxquels fait face notre collectivité. L'achat de chaque beigne Choisir d'inclure change les choses, et nous espérons que les Canadiens participeront à cette initiative.

Afin d'appuyer le lancement de ce beigne, Olympiques Spéciaux Canada a présenté des champions de l'inclusion locaux. Ces athlètes connaissent le pouvoir de l'inclusion et partagent leur témoignage afin de créer des collectivités plus inclusives au Canada.

L'une de ces ambassadrices en matière d'inclusion, Monique Shah, de Bradford en Ontario, participera à la campagne nationale pour promouvoir le beigne Choisir d'inclure. Mme Shah a été nommée athlète de l'année des Olympiques spéciaux de 2020, où elle a été récompensée pour ses réalisations sportives et son soutien à l'inclusion dans les sports parmi ses coéquipiers. Elle estime que nous avons tous un rôle à jouer pour créer une société plus inclusive.

« Les Olympiques Spéciaux m'ont rendue forte et me gardent en santé. J'adore courir! C'est une activité où je me sens incluse et à ma place. Le combat pour l'inclusion nécessite la participation de tous les membres de la société, tout au long de l'année. Nous devrions tous Choisir d'inclure, » souligne Mme Shah, ambassadrice sportive d'Olympiques Spéciaux Canada.

Tim Hortons est fier commanditaire d'Olympiques Spéciaux Canada depuis 2016. En plus d'organiser une collecte de fonds au moyen du beigne Choisir d'inclure, il est également le principal commanditaire corporatif des programmes jeunesse d'Olympiques Spéciaux Canada : Enfant actif, un programme destiné aux enfants de deux à six ans, et S'amuser grâce au sport, pour les jeunes de sept à douze ans.

* En plus des taxes applicables. Les prix peuvent varier selon la région.

À propos de Tim Hortons

Le premier restaurant Tim Hortons a ouvert ses portes en 1964 à Hamilton en Ontario, et les Canadiens ont depuis pu se procurer ses produits emblématiques : son café Mélange original, ses Deux-deuxMD, ses beignes et ses Timbits®. Au cours des 55 dernières années, Tim Hortons a conquis le cœur et les papilles des Canadiens, et est devenu l'endroit où leur café préféré est servi. Tim Hortons est la plus grande chaîne canadienne de restauration rapide et compte plus de 4 000 restaurants à l'échelle du pays. Bien plus qu'un café ou une pâtisserie, Tim Hortons fait partie intégrante du tissu social des Canadiens et les clients peuvent y déguster des boissons spécialisées chaudes ou froides, notamment des lattés, des cappuccinos et des espressos, des thés, ainsi que nos célèbres Cappuccinos GlacésMC, mais aussi de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et plus encore. Tim Hortons compte plus de 5 000 restaurants au Canada, aux États-Unis, et un peu partout dans le monde. Pour en savoir plus à propos de Tim Hortons, visitez TimHortons.ca .

À propos d'Olympiques Spéciaux Canada

La section canadienne de ce mouvement international se consacre à enrichir la vie des Canadiens présentant une déficience intellectuelle au moyen du pouvoir et du plaisir transformateurs que représente le sport. Menant ses activités dans les centres sportifs de 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement communautaire dépasse la sphère sportive afin d'affranchir les gens, de changer les mentalités et de renforcer les collectivités. Plus de 41 000 athlètes, petits et grands, présentant une déficience intellectuelle sont inscrits aux programmes annuels d'Olympiques Spéciaux partout au Canada. Ils sont appuyés par plus de 17 500 bénévoles, dont plus de 12 000 entraîneurs qualifiés. Pour en savoir plus, visitez le www.specialolympics.ca ou suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter au @SpecialOCanada.

Renseignements: Pour en savoir plus, écrivez-nous à [email protected]