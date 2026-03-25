En cette Journée mondiale de la procrastination, le Curateur public presse la population de préparer son mandat de protection

GATINEAU, QC, le 25 mars 2026 /CNW/ - C'est la Journée mondiale de la procrastination, et une majorité des Québécois et Québécoises d'âge adulte ont la fâcheuse habitude de remettre la préparation de leur mandat de protection. Le Curateur public saisit cette occasion pour envoyer un message fort à celles et ceux qui ont tendance à procrastiner sur la question de l'inaptitude : n'attendez pas d'être frappé par un AVC, une maladie ou un accident, agissez maintenant!

Un sondage mené pour le compte du Curateur public en 2025 révèle que près de 6 personnes sur 10 n'ont pas préparé de mandat de protection, même si 71 % d'entre elles affirment vouloir le faire dans la prochaine année… ou plus tard. Pourtant, une grande majorité de la population québécoise souhaite être protégée par une personne proche en cas d'inaptitude.

Plusieurs raisons peuvent justifier cet attentisme : ne pas y avoir pensé, avoir été négligent, penser qu'on est encore jeune et en bonne santé, ne pas avoir eu le temps de le faire, etc. Parmi les éléments qui motiveraient les retardataires à remplir un mandat de protection, on note la peur d'une maladie, d'un accident ou d'une opération.

Il s'agit d'une crainte tout à fait justifiée : l'inaptitude est imprévisible et ne fait pas de distinction selon l'âge ou le sexe de l'individu. Une maladie dégénérative, un traumatisme crânien, un trouble mental ou un accident vasculaire cérébral peuvent mener une personne à ne plus être en mesure de prendre soin d'elle-même ou de ses biens.

Pour passer à l'action maintenant, il faut remplir un mandat de protection, un outil qui permet de choisir une personne de confiance pour veiller sur soi et sur ses biens en cas d'inaptitude. C'est la meilleure façon de s'assurer que ses volontés sont respectées, sans compter que ce geste facilite la vie des proches si une inaptitude survient.

Le mandat de protection peut être fait simplement et gratuitement avec le guide et le formulaire offerts sur le site Web du Curateur public. Il est aussi possible d'obtenir un exemplaire imprimé par la poste. La préparation du mandat de protection peut également être confiée à un notaire ou un avocat, moyennant des frais.

En date du 31 mars 2025, dans la région sociosanitaire Outaouais, on recense 433 mandats de protection homologués. Au Québec, on en dénombre 13 659. C'est donc dire que des milliers de personnes inaptes peuvent compter sur une personne proche qu'elles ont elles-mêmes choisie pour s'occuper de leur bien-être et de leur patrimoine.

Besoin d'un coup de pouce pour passer à l'action?

Le Curateur public offre à la population un webinaire gratuit sur le mandat de protection avec une période de questions le 25 mars, à 16 heures et le 26 mars, à 10 heures. Pour s'inscrire : Tout savoir sur le mandat de protection (édition spéciale).

Faits saillants :

Le mandat de protection vous permet de choisir vous-même la ou les personnes pour exercer certains de vos droits.

Le document prévoit également la possibilité de déterminer les responsabilités de ces personnes quant aux décisions à prendre pour vous ou en votre nom.

Il peut aussi préciser les pouvoirs de ces personnes quant à la gestion de vos biens.

Enfin, il permet d'indiquer vos volontés et préférences sur divers sujets.

Les mandataires doivent obligatoirement tenir un inventaire des biens et produire une reddition de comptes. Ces dispositions permettent de mieux protéger la personne des abus financiers.

Quelque 93 % des adultes québécois accepteraient d'être le ou la mandataire d'une personne proche qui deviendrait inapte, selon un sondage mené pour le compte du Curateur public en 2025.

Parmi les motivations nommées par les répondants et répondantes à ce sondage pour remplir le mandat de protection, on trouve : la peur d'une maladie, d'une opération ou d'un accident (pour soi-même ou une personne proche); le souci d'éviter des difficultés à ses proches ou de les protéger.



À propos du Curateur public du Québec

Le Curateur public veille à la protection des personnes inaptes, à la sauvegarde de leur autonomie et au respect de leurs droits, tout en soutenant leurs familles et leurs proches dans leurs fonctions. Il offre aussi des services aux personnes bénéficiant de la mesure d'assistance ainsi qu'à leurs assistants et assistantes.

Le Curateur public est le représentant légal de près de 13 000 personnes au Québec et accompagne plus de 9 800 tutrices et tuteurs privés.

Liens connexes :

Guide et formulaire du mandat de protection : Mon mandat de protection - Guide et formulaire (Québec.ca)

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SOURCE Curateur public du Québec

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