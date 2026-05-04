Curateur public : aider un ou une proche plus facilement grâce à la mesure d'assistance

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Les personnes qui accompagnent un ou une proche dans diverses démarches de la vie courante rencontrent régulièrement les mêmes embûches, surtout lorsqu'il est question d'obtenir des informations. Avec la mesure d'assistance, aider un ou une proche n'est plus une épreuve!

Avec la mesure d'assistance, aider un ou une proche n'est pas une épreuve. (Groupe CNW/Curateur public du Québec)

La mesure d'assistance permet à une personne vivant une difficulté (perte d'autonomie attribuable au vieillissement, déficience intellectuelle légère, limitation visuelle, auditive ou motrice, barrière linguistique, etc.) de faire reconnaître officiellement jusqu'à deux assistants ou assistantes de son choix pour la soutenir, sans toutefois pouvoir décider à sa place.

Une fois reconnus officiellement par le Curateur public, les assistantes et les assistants sont inscrits au Registre public des assistants. Cette reconnaissance leur donne une légitimité qui simplifie les échanges, évite de répéter les autorisations d'un intervenant ou d'une intervenante à l'autre et rend les formalités beaucoup plus fluides.

Afin de sensibiliser la population québécoise aux bénéfices de la mesure d'assistance, le Curateur public déploie une campagne publicitaire du 4 au 31 mai prochain.

Un nouvel outil pour les personnes assistantes

Le Curateur public fournit désormais aux assistants et assistantes une carte qui atteste la reconnaissance leur ayant été accordée. Elle simplifie les vérifications que doivent effectuer les tiers (institutions financières, professionnels et professionnelles, fournisseurs de produits ou de services, etc.) au Registre public des assistants.

Un épisode balado sur la mesure d'assistance

Dans la nouvelle série Protéger ceux qu'on aime, le balado du Curateur public, l'animateur Jacques Beauchamp s'entretient avec Sébastien Benoît, travailleur social et lui-même assistant de sa mère. Ils abordent ensemble les bénéfices de la mesure d'assistance, que M. Benoît recommande régulièrement aux personnes qu'il rencontre dans le cadre de sa pratique. C'est à écouter ici.

Faits saillants de la mesure d'assistance :

Selon les besoins exprimés par la personne assistée, les assistants et assistantes peuvent, par exemple : contacter des ministères et organismes pour valider des renseignements nécessaires à la production de sa déclaration de revenus; vérifier le détail de factures ou de relevés bancaires directement auprès de ses fournisseurs de services ou de son institution financière; voir à ce que rien ne retarde le traitement d'une demande d'indemnité ou de remboursement auprès d'un assureur; communiquer avec ses médecins traitants et son pharmacien pour s'informer des suivis recommandés; s'informer des produits et forfaits les plus avantageux pour elle.

La mesure d'assistance ne nécessite pas l'intervention du tribunal.

Aucune évaluation médicale ou psychosociale n'est nécessaire.

La demande est sans frais, si elle est faite auprès du Curateur public.

La mesure d'assistance est sécuritaire (vérification des antécédents judiciaires des assistants et assistantes, proches informés de la démarche entamée par la personne souhaitant de l'assistance, etc.).

L'assistant ou l'assistante ne peut pas prendre de décisions pour la personne assistée ni signer pour elle.

Faits saillants de la campagne :

À propos du Curateur public du Québec

Le Curateur public représente des personnes inaptes. Il veille à leur bien-être et gère leur patrimoine, en tenant compte de leurs volontés et préférences. Il accompagne aussi les proches qui représentent ou assistent une personne. Sa mission est réalisée en étroite collaboration avec ses partenaires.





Le Curateur public est le représentant légal de 13 300 personnes au Québec et accompagne 9 800 tutrices et tuteurs privés.

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Pour écouter Protéger ceux qu'on aime, le balado du Curateur public :

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-organismes/curateur-public/proteger-ceux-quon-aime-balado-curateur-public.

SOURCE Curateur public du Québec

Renseignements : Paul Cérat, conseiller en relations publiques, [email protected]