Le Curateur public lance son balado Protéger ceux qu'on aime

MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - Protéger ceux qu'on aime, le balado du Curateur public est une toute nouvelle série pour aider le grand public à comprendre les moyens permettant d'accompagner un proche qui vit des difficultés ou une inaptitude.

Animée par le journaliste Jacques Beauchamp, la série comporte trois épisodes, chacun consacré à une mesure de protection particulière.

Protéger ceux qu'on aime, le balado du Curateur public, une série animée par Jacques Beauchamp. (Groupe CNW/Curateur public du Québec)

En compagnie d'invités experts, les auditeurs découvriront le mandat de protection, autrefois appelé mandat en cas d'inaptitude, la tutelle à la personne majeure et la mesure d'assistance.

À l'aide d'histoires fictives inspirées de faits réels, de témoignages personnels, d'exemples concrets et d'échanges de qualité, le balado répond aux grandes questions des Québécois et Québécoises et les invite à avoir une conversation avec leurs proches.

Encore aujourd'hui, plusieurs personnes ont tendance à s'intéresser à ces mesures uniquement lorsqu'elles en ont besoin. Les intervenantes et intervenants sont pourtant formels : il vaut toujours mieux être proactif et bien se renseigner avant de rencontrer une difficulté ou d'être confronté à l'inaptitude. Un geste utile pour se protéger soi-même et protéger ceux qu'on aime.

Pour entendre notre bande-annonce : https://youtu.be/Nr99Zw_DVCc.

Où écouter le balado ?

Page Québec.ca : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-organismes/curateur-public/proteger-ceux-quon-aime-balado-curateur-public

Page YouTube du Curateur public : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwHQeQRDo9peorxrhoQnw4zfUn9ZyICM4

Balado Québec : https://baladoquebec.ca/proteger-ceux-qu-on-aime-le-balado-du-curateur-public

Spotify : https://open.spotify.com/show/2Sy4dHcYYd0K5uhN4ScP0O?si=472d3360f4d74f19

Apple Podcasts : https://podcasts.apple.com/ca/podcast/prot%C3%A9ger-ceux-quon-aime-le-balado-du-curateur-public/id1887216950?l=fr-CA

Les épisodes

À propos du Curateur public du Québec

Le Curateur public représente des personnes inaptes. Il veille à leur bien-être et gère leur patrimoine, en tenant compte de leurs volontés et préférences. Il accompagne aussi les proches qui représentent ou assistent une personne. Sa mission est réalisée en étroite collaboration avec ses partenaires.

Le Curateur public est le représentant légal de près de 13 000 personnes au Québec et accompagne plus de 9 800 tutrices et tuteurs privés.

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SOURCE Curateur public du Québec

Renseignements : Paul Cérat, conseiller en relations publiques, [email protected]