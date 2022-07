Les dons de 1 $ issus de la vente de chaque carnet de 10 timbres (et 10 cents du pli Premier Jour officiel, soit une enveloppe de collection spéciale) permettront de fournir une aide indispensable et de donner de l'espoir aux personnes touchées par cette situation. Les fonds recueillis avec la vente de ce timbre seront distribués par l'entremise de la Fondation Canada-Ukraine. C'est la première fois que Postes Canada lance un timbre pour soutenir un pays en besoin d'aide humanitaire.

Aujourd'hui, près de 4 % des Canadiens ont des racines ukrainiennes. Le tournesol, fleur nationale de l'Ukraine, est maintenant un symbole bien connu de paix et d'unité. Le tournesol jaune et le ciel bleu en arrière-plan représentent les couleurs du drapeau ukrainien. On trouve aussi le tournesol dans le vinok, couronne florale traditionnelle de l'Ukraine.

À propos du timbre

La photo et le design du timbre aux couleurs vives, émis originalement en 2011, sont signés Isabelle Toussaint Design graphique, tandis que le nouveau carnet et l'enveloppe du premier jour d'émission ont été conçus par Hélène L'Heureux. Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel oblitéré à Ottawa.

Pour obtenir des images et plus de renseignements sur tous les produits de cette émission :

