Le message d'essai simulera une alerte d'urgence, en commençant par la tonalité d'alerte, connue sous le nom de signal d'alerte canadien. Le message indiquera qu'il s'agit d'un test et qu'il ne nécessite aucune action de la part du public. Les tests du système offrent l'occasion de valider l'efficacité et la fiabilité du système pour s'assurer qu'il fonctionne comme prévu, car chaque partie prenante a un rôle unique et important à jouer dans le processus En Alerte.

Compte tenu de l'importance d'avertir les Canadiens d'une menace imminente pour la sécurité de la vie ou des biens, les Canadiens recevront ce test et les alertes d'urgence réelles diffusées via En Alerte et ils n'ont pas la possibilité de se désabonner de ce service essentiel. En 2021, le système En Alerte a permis aux autorités responsables de la sécurité publique de diffuser 173 alertes publiques d'urgence aux Canadiens. Une répartition des types d'alertes émises par province et territoire est disponible ici .

Pour recevoir des mises à jour en continu sur l'alerte d'essai, suivez la page Twitter officielle du système En alerte ici .

À propos de Pelmorex Corp.

Pelmorex Corp. , fondée en 1989, est une entreprise internationale d'informations météorologiques et de technologie. Pelmorex possède et exploite les marques météorologiques The Weather Network , MétéoMédia , Eltiempo.es , Clima et Otempo.pt . Pelmorex Corp. exploite également le Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes du Canada qui fait partie du système En Alerte . Grâce à ses innovations et à son esprit entrepreneurial, Pelmorex s'est développé pour toucher les consommateurs du monde entier et est devenu l'un des plus importants fournisseurs d'informations météorologiques et a innové en fournissant des solutions de données et des informations commerciales aux entreprises. En exploitant la valeur des conditions météorologiques, Pelmorex est déterminé à rendre le monde plus connecté et plus sûr pour les consommateurs et les entreprises.

Pour en savoir plus, visitez pelmorex.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

SOURCE Pelmorex Corp.

Renseignements: Pour planifier une entrevue avec Pelmorex Corp. au sujet de l'alerte d'essai du système En alerte, veuillez communiquer avec : Contact principal : FleishmanHillard HighRoad, [email protected]; Autre contact : Karen Kheder, [email protected], 905-829-1159 ext. 1223