Les activités de recherche de l'équipe d'archéologie subaquatique dans les aires marines protégées de l'est du Canada comprennent des projets qui soutiennent la recherche archéologique, climatique et biologique de Parcs Canada, l'établissement de nouvelles aires protégées et des initiatives de sensibilisation. Ces activités comprennent des relevés des zones de protection des coraux et des éponges de mer dans la région de la Baie Sainte-Marguerite à l'île Rouge du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et dans la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan. Elles comprennent également la surveillance du site et un relevé par télédétection pour améliorer la délimitation du lieu historique national du Corossol, un site d'épave du XVIe siècle situé près de Sept-Îles, ainsi que d'autres relevés et mesures de surveillance le long de la côte du Labrador liés à l'atténuation des changements climatiques et à la protection de la biodiversité.

La saison d'activités 2021 du NO David Thompson soutiendra également une série d'initiatives plus larges de l'Agence, notamment la Stratégie canadienne de la connaissance de l'océan et la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques. Afin d'atténuer les risques associés à la COVID-19, le voyage 2021 du David Thompson sera effectué conformément aux directives provinciales les plus récentes en matière de santé publique.

« En tant que leader reconnu dans le domaine de la conservation, Parcs Canada prend très au sérieux son mandat de protection des trésors culturels et de l'intégrité écologique. Je suis très fier que le travail que notre équipe d'archéologie subaquatique entreprend cet été contribue à la compréhension, à la restauration et à la préservation à long terme d'environnements marins sains et de lieux historiques nationaux. J'ai hâte de voir les résultats obtenus à la fin de la saison de recherche de cet été. »

Ron Hallman,

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

Le NO David Thompson , le navire de recherche de Parcs Canada, soutient les travaux de l'Agence en matière de sciences marines et d'archéologie subaquatique. Lancé en 1992, il peut accueillir jusqu'à 11 chercheurs et trois membres d'équipage et est équipé des capacités de télédétection marine les plus modernes, notamment un échosondeur multifaisceaux, un sonar à balayage latéral et un véhicule télécommandé.

au lieu historique national des Épaves-du-HMS -et-du-HMS , où se trouvent les épaves associées à la célèbre expédition de Franklin, et le premier lieu historique national géré en collaboration au . Les travaux menés cet été consisteront également à tester les équipements et les méthodes qui seront utilisés lors de futurs voyages sur les sites des épaves du HMS Erebus et du HMS Terror.

