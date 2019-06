En 2018, l'UNICEF est intervenu dans près de 300 situations d'urgence

87 crises sanitaires, comme l'épidémie du virus Ebola en République démocratique du Congo ;

; 68 crises sociopolitiques, comme les conflits violents en Syrie, au Yémen et dans le nord-est du Nigéria;

80 catastrophes naturelles, dont des tremblements de terre et des phénomènes météorologiques extrêmes, comme des sécheresses et des inondations;

22 crises alimentaires, y compris les taux critiques de malnutrition chez les enfants dans des pays comme le Soudan du Sud et le Yémen.

Bien que le nombre de crises pour lesquelles l'UNICEF est intervenu ait diminué depuis 2017, les crises prolongées sont devenues de plus en plus complexes, certains pays touchés par un conflit faisant face à des situations d'urgence combinées qui représentent un risque accru pour les enfants déjà vulnérables.

« Lorsque des pays sont en proie à un conflit ou à une catastrophe, les enfants comptent toujours parmi les personnes les plus vulnérables. Notre travail d'intervention humanitaire consiste à sauver la vie d'enfants, à assurer leur sécurité, puis à les aider à reconstruire leur vie. Nous sommes présents avant que les crises ne surviennent et nous restons longtemps après que l'attention de la communauté internationale se soit dirigée vers un autre sujet », a déclaré Manuel Fontaine, le directeur des programmes d'urgence de l'UNICEF.

L'action humanitaire de l'UNICEF est rendue possible grâce à la solide collaboration de partenaires nationaux, ainsi qu'aux généreuses contributions de donatrices et de donateurs privés, d'entreprises et de gouvernements.

« L'appui de gouvernements, d'entreprises et du public dans le monde entier a été inestimable, car il nous a permis de venir en aide à des millions d'enfants aussi rapidement et efficacement que possible. Pourtant, les besoins restent énormes. Un financement durable à long terme permet à l'UNICEF d'être plus stratégique, de mieux anticiper, d'intervenir efficacement là où les besoins sont les plus grands, et d'établir un lien entre l'action humanitaire et les programmes de développement », ajoute monsieur Fontaine.

Exemples des principales réalisations humanitaires de l'UNICEF et de ses partenaires qui, en 2018, ont :

apporté un soutien psychosocial à 3,6 millions d'enfants;

permis à plus de 43 millions de personnes d'avoir accès à de l'eau potable;

procuré un traitement contre la malnutrition sévère aiguë à 3,4 millions d'enfants;

vacciné 19,6 millions d'enfants âgés de 6 mois à 15 ans contre la rougeole;

procuré à 6,9 millions d'enfants d'âge scolaire une éducation formelle et non formelle, y compris un apprentissage précoce, et apporté une aide en espèces à 2,4 millions de familles;

l'UNICEF a de plus acheminé 85 cargaisons de vaccins dans 19 pays, soit plus de 24,7 millions de doses de vaccins.

En 2019, l'UNICEF demande 3,9 milliards de dollars en appui à sa mission pour les enfants lors de crises humanitaires. Dans certaines régions, les besoins ont augmenté en raison des effets des changements climatiques, comme nous l'avons vu récemment au Mozambique à la suite des cyclones où l'UNICEF et ses partenaires soutiennent les enfants et les familles, afin de les aider à se relever. Jusqu'à présent, des écarts importants subsistent. En date du 31 mai, l'UNICEF n'avait reçu que 24 % des fonds d'urgence demandés pour les enfants pour l'année 2019, ce qui pourrait affecter les programmes d'aide humanitaire là où les besoins sont les plus grands.

Notes aux rédactrices et rédacteurs en chef :

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'action humanitaire de l'UNICEF pour les enfants en 2018 dans l'Étude sur l'action humanitaire. Vous trouverez également des données plus détaillées dans le Rapport annuel sur les résultats obtenus en 2018 (aide humanitaire).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes humanitaires de l'UNICEF, visitez le www.unicef.org/appeals.

