QUÉBEC, le 17 mars 2025 /CNW/ - En 2019, l'empreinte carbone de l'ensemble des ménages s'élève à 78 415 kilotonnes d'équivalent CO 2 (Kt éq. CO 2 ). Il s'agit d'une hausse de 3 % par rapport à l'empreinte carbone révisée pour l'année 2017 (76 368 Kt éq. CO 2 ), dont les données sont également publiées aujourd'hui. Ramenée par habitant, l'empreinte carbone des ménages demeure toutefois inchangée entre 2017 et 2019, soit 9,2 tonnes par habitant.

L'Institut de la statistique du Québec publie de nouvelles données sur l'empreinte carbone des ménages au Québec, selon une méthode de calcul bonifiée.

Empreinte carbone des ménages par habitant au Québec : plus faible chez les ménages ayant un plus faible revenu et chez ceux habitant un grand centre (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Transport et nourriture : plus de 60 % de l'empreinte carbone des ménages

La catégorie Énergie et combustibles - carburant représente la plus grande part de l'empreinte carbone des ménages au Québec (28 %). Les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à cette catégorie sont principalement générées par les ménages lors de la conduite de leur véhicule.

La catégorie Aliments et boissons occupe le deuxième rang (25 %). Le matériel de transport (p. ex. achat ou location d'un véhicule) et les services de transport (p. ex. transport en commun, aérien, entretien et réparation) représentent la 3e catégorie en importance (11 %).

L'Institut publie également quatre analyses qui détaillent l'empreinte carbone 2019 selon les caractéristiques des ménages :

Selon le type de ménage

Les couples avec enfant(s) génèrent la plus grosse part (37 %) de l'empreinte carbone totale des ménages. Ces ménages représentent environ 44 % de la population.

Par habitant, l'empreinte carbone des couples avec enfant(s) est l'une des plus faibles parmi les types de ménages étudiés (7,8 tonnes éq. CO 2 /habitant), tandis que celle des personnes seules est la plus élevée (11,8 tonnes éq. CO 2 /habitant).

Selon le quintile de revenu du ménage avant impôt

L'empreinte carbone de l'ensemble des ménages appartenant au quintile supérieur de revenu (121 237 $ et plus) est plus élevée que celle des ménages de chaque autre quintile. Elle représente 32 % de l'empreinte carbone totale, alors que ces ménages comptent pour environ 29 % de la population.





plus) est plus élevée que celle des ménages de chaque autre quintile. Elle représente 32 % de l'empreinte carbone totale, alors que ces ménages comptent pour environ 29 % de la population. En moyenne, les ménages appartenant au quintile supérieur de revenu ont une empreinte carbone 3,4 fois supérieure à celle des ménages du quintile inférieur de revenu. Plus précisément, leur empreinte carbone est :



3,4 fois plus élevée pour la catégorie Énergie et combustibles ;



3,1 fois plus élevée pour la catégorie Aliments et boissons ;



5,1 fois plus élevée pour la catégorie Matériel et services de transport . Notons que l'empreinte carbone associée au transport aérien des ménages du quintile supérieur est 6 fois plus élevée.





Par habitant, l'empreinte carbone des ménages appartenant au quintile supérieur de revenu (10,0 tonnes éq. CO2/habitant) est plus élevée que celles des autres quintiles.

Selon le lieu de résidence

L'empreinte carbone totale des ménages des 6 régions métropolitaines de recensement (RMR) représente 69 % de l'empreinte carbone des ménages au Québec. Ces régions comptent pour environ 71 % de l'ensemble des ménages et 72 % de la population du Québec.





Environ 37 % de l'empreinte carbone des ménages résidant dans les RMR est associée aux dépenses en Énergie et combustibles . Cette proportion est plus importante chez les ménages résidant en dehors des RMR (48 %).





. Cette proportion est plus importante chez les ménages résidant en dehors des RMR (48 %). Par habitant, les personnes résidant dans les 6 RMR du Québec ont une empreinte carbone plus faible (8,9 tonnes éq. CO 2 /habitant) que les personnes qui habitent en dehors des RMR (10,0 tonnes éq. CO 2 /habitant).

Selon l'âge de la personne de référence du ménage

Les ménages dont la personne de référence a entre 45 et 64 ans génèrent la plus grosse part (43 %) de l'empreinte carbone totale des ménages. Ces ménages représentent environ 41 % de la population.





Par habitant, l'empreinte carbone des ménages dont la personne de référence a entre 30 et 44 ans est inférieure (8,0 tonnes éq. CO 2 /habitant) à celle des autres groupes d'âge (9,7 tonnes éq. CO 2 /habitant).

En savoir plus sur l'empreinte carbone selon les caractéristiques des ménages

L'empreinte carbone des ménages



L'empreinte carbone des ménages correspond aux émissions de gaz à effet de serre (GES) produites pour répondre aux besoins de consommation des ménages, qu'elles aient été générées par les ménages eux-mêmes ou par les secteurs d'activité économique qui leur fournissent les biens et les services demandés.



L'empreinte carbone mesure les émissions occasionnées par la consommation des ménages au Québec (40 849 Kt éq. CO 2 en 2019), ailleurs au Canada (11 523 Kt éq. CO 2 ) et ailleurs sur la planète (26 043 Kt éq. CO 2 ). L'estimation des GES émis en dehors du Canada inclut désormais le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux et les gaz fluorés.

Depuis 25 ans, l'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir.

S'abonner aux alertes courriel pour connaître les mises à jour de statistiques.

SOURCE Institut de la statistique du Québec