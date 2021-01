TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 4 janv. 2021 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui que sa filiale basée au Colorado, Empower Retirement (Empower), a conclu l'acquisition annoncée récemment des affaires liées aux services de retraite de la Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual).

L'acquisition étend la portée d'Empower aux États-Unis à plus de 12 millions de participants de régimes de retraite et à un actif avoisinant les 884 G$ US pour environ 67 000 régimes d'épargne en milieu de travail1.

« Cette transaction stratégiquement opportune s'arrime directement aux objectifs à long terme de Great-West Lifeco pour ce qui est de sa croissance sur le marché américain de la retraite, affirme Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco. Elle permet d'accroître nos avantages de taille et de consolider la position d'Empower comme deuxième joueur en importance dans ce segment du marché en expansion aux États-Unis. Elle fera d'Empower un moteur de croissance et un maillon important dans l'atteinte des objectifs de création de valeur de Great-West Lifeco. »

Les affaires liées aux services de retraite de MassMutual représentent plus de 26 000 régimes qui comptent environ 2,6 millions de participants et un actif de 174 G$ US2. Dotée d'une marge appréciable et d'un excellent profil des revenus, l'entreprise affiche une capacité diversifiée dans tout l'éventail des régimes et une forte présence dans le segment de marché très prisé des petites et moyennes entreprises.

Pour de plus amples renseignements sur la transaction, veuillez vous reporter au communiqué de presse daté du 8 septembre 2020.

À propos d'Empower Retirement

Empower Retirement, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Denver, administre un actif d'environ 710 G$ US pour le compte de plus de 9,4 millions de participants de régimes de retraite (au 30 septembre 2020)3. Il s'agit du deuxième prestataire de services de tenue de dossiers de régimes de retraite en importance aux États-Unis quant au nombre total de participants4. Empower sert tous les segments du marché des régimes de retraite d'employeur : régimes 457 d'État; régimes 401(k) d'entreprises de petite, de moyenne et de grande taille; régimes 403(b) d'organismes sans but lucratif; régimes de clients ayant besoin de services de tenue de dossiers exclusifs; et clients détenant un compte de retraite individuel (Individual Retirement Account, ou IRA). Filiale d'Empower Retirement, Personal Capital est une société de gestion du patrimoine hybride de premier plan. Pour en savoir plus, rendez-vous à empower-retirement.com ou consultez son compte Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram.

À propos de MassMutual

MassMutual est une compagnie mutuelle d'assurance vie de premier plan exploitée au profit de ses participants et propriétaires de police d'assurance avec participation. Fondée en 1851, la compagnie a toujours été guidée par une seule mission : nous aidons les gens à assurer leur avenir et à protéger les personnes qu'ils aiment. MassMutual offre une vaste gamme de produits et services financiers, y compris de l'assurance vie, de l'assurance invalidité, de l'assurance soins de longue durée, des rentes, des régimes de retraite et d'autres avantages sociaux. Pour en savoir plus, rendez-vous à massmutual.com.

À propos de Great-West Lifeco

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers qui détient des participations dans l'assurance vie, l'assurance maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et d'Irish Life.

À la fin de 2019, ses compagnies comptaient environ 24 000 employés, 197 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 31 millions de relations clients dans ces régions. Au 30 septembre 2020, Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de 1,7 billion de dollars. Elles sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site greatwestlifeco.com/fr.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué peut comporter de l'information prospective. L'information prospective comprend les énoncés de nature prévisionnelle, les énoncés qui dépendent de situations ou d'événements futurs ou renvoient à ceux-ci ou les énoncés qui comportent des expressions comme « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « projeter », « être d'avis », « estimer » et d'autres expressions similaires ou leur forme négative. Ces énoncés peuvent porter sur la stratégie et les perspectives de croissance de Great-West Lifeco, et sur les avantages attendus de l'acquisition des affaires liées aux services de retraite de MassMutual (y compris les avantages de taille et la création de valeur). Les énoncés prospectifs sont fondés sur des attentes, des prévisions, des estimations, des prédictions, des projections et des conclusions au sujet d'événements futurs qui étaient valables au moment où ils ont été formulés et sont, par leur nature, assujettis notamment à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses relativement à Lifeco, aux facteurs économiques et au secteur des services financiers en général, y compris les secteurs de l'assurance et des organismes de placement collectif. Ils ne garantissent pas le rendement futur, et les lecteurs doivent savoir que les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. L'écart potentiel entre les résultats réels et ceux présentés dans les énoncés prospectifs peut dépendre de plusieurs facteurs, faits nouveaux et hypothèses, notamment le comportement des clients, la réputation de Great-West Lifeco, le prix courant des produits offerts, le niveau des souscriptions, les primes reçues, les honoraires, les charges, les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les taux de déchéance, les conventions de réassurance, les besoins de liquidités, les exigences de capital, les notations, les impôts, l'inflation, les taux d'intérêt et de change, la valeur des placements, les activités de couverture, les marchés boursiers et financiers mondiaux (y compris l'accès continu aux marchés boursiers et aux marchés des titres d'emprunt), la situation financière des secteurs d'activité et des émetteurs de titres d'emprunt (notamment les faits nouveaux et la volatilité découlant de la pandémie de COVID-19, particulièrement dans certains secteurs compris dans le portefeuille de placements de Great-West Lifeco), la concurrence, ainsi que d'autres conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale. Bon nombre de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements qui sont indépendants de la volonté de Great-West Lifeco, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. D'autres facteurs et hypothèses d'importance en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent la réaction des clients à de nouveaux produits, la dépréciation de l'écart d'acquisition et d'autres actifs incorporels, la capacité de Great-West Lifeco de mettre en œuvre ses plans stratégiques et les changements apportés aux plans stratégiques, l'évolution technologique, les intrusions dans les systèmes d'information ou la défaillance de ces systèmes, les infractions à la sécurité ou la défaillance de la sécurité (y compris les cyberattaques), les paiements requis au titre des produits de placement, les changements dans la législation et la réglementation locales et internationales, les modifications apportées aux conventions comptables et l'effet de l'application de modifications futures apportées aux conventions comptables, les poursuites judiciaires ou procédures réglementaires imprévues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des fournisseurs de services tiers, la capacité de Great-West Lifeco de réaliser des opérations stratégiques et d'intégrer les entreprises acquises, les changements importants imprévus touchant les installations, les relations avec les clients et les employés ou les accords de crédit de Great-West Lifeco, le niveau des efficiences administratives et opérationnelles, ainsi que la gravité, l'ampleur et les répercussions de la pandémie de COVID-19 (y compris les effets de la pandémie de COVID-19, et les effets des réponses des gouvernements et des autres entreprises à la pandémie de COVID-19 sur l'économie et sur les résultats financiers, la situation financière et les activités de Great-West Lifeco). Les lecteurs sont prévenus que cette liste d'hypothèses et de facteurs n'est pas exhaustive et qu'il peut y avoir d'autres facteurs énumérés dans d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières, y compris les facteurs énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Great-West Lifeco datée du 12 février 2020 et aux rubriques « Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle » et « Sommaire des estimations comptables critiques » du rapport de gestion de Great-West Lifeco pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, lesquels, comme d'autres documents déposés, peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont également priés d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier sans réserve à l'information prospective. Sauf si cela est expressément exigé par les lois applicables, Great-West Lifeco n'a pas l'intention de mettre à jour l'information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ni d'autres éléments.

1 Estimation de l'actif administré conjoint d'Empower Retirement et de MassMutual.

2 Au 30 septembre 2020. Source : MassMutual.

3 Au 30 septembre 2020. L'information porte sur les affaires de Great-West Life & Annuity Insurance Company (GWL&A) et ses filiales, y compris Great-West Life & Annuity Insurance Company of New York (GWL&A of NY) et de GWFS Equities, Inc. Le total de l'actif géré consolidé de GWL&A s'élève à 709,9 G$ US. L'actif géré ne constitue pas une mesure définie selon les principes comptables généralement reconnus et ne reflète pas la solidité ou la stabilité financière d'une société. L'actif statutaire de GWL&A totalise 54,8 G$ US et son passif, 51,8 G$ US. L'actif statutaire de GWL&A of NY totalise 1,69 G$ US et son passif, 1,57 G$ US.

4 Selon le classement dans le sondage sur les placements et les régimes de retraite à cotisations déterminées de 2020, en avril 2020.

