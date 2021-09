Employés non brevetés de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine - Entente de principe entre la STQ et le syndicat Unifor

QUÉBEC, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu au cours des dernières heures une entente de principe avec le syndicat Unifor représentant les employés non brevetés de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine. Cette entente représente une étape importante dans le processus qui conduira au renouvellement de la convention collective des membres de ce syndicat.

Bien que cette entente ait été approuvée par l'exécutif syndical, comme dans toute négociation, le contenu de l'entente demeurera confidentiel jusqu'à ce que celle-ci ait été entérinée par les membres.

« La STQ est heureuse d'être parvenue à une entente de principe juste et équitable avec le syndicat Unifor représentant ses employés non brevetés de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine. Nous avons écouté les revendications tout à fait légitimes de ses membres et avons trouvé, avec eux, des solutions pour rendre leurs conditions de travail encore plus attrayantes tout en respectant la capacité de payer des Québécois. Les deux parties ont travaillé en toute bonne foi pour parvenir à des compromis gagnant-gagnant, sans que nos clients soient affectés par des moyens de pression. Il s'agit donc d'une excellente nouvelle pour la STQ, ses clients et ses employés », s'est réjoui le président-directeur général de la STQ, Stéphane Lafaut.

La STQ tend la main à la CSN et aux Métallos

Par ailleurs, l'avis de grève déposé par les employés non brevetés affiliés à la CSN pour la fin de semaine de la fête du Travail demeure en vigueur à ce jour, de même que celui déposé par les employés brevetés affiliés aux Métallos. Rappelons que si ces grèves sont maintenues, l'horaire sera perturbé ou interrompu dans cinq traverses entre le 3 et le 6 septembre.

« Nous respectons le droit de grève de nos employés. Par ailleurs, des rencontres régulières ont eu lieu au cours des derniers jours et nous avons déjà convenu de nouvelles dates avec les syndicats et le conciliateur pour continuer à négocier. Nous tendons la main à ces deux syndicats afin de trouver, avec eux, des solutions qui nous permettront d'éviter d'autres grèves et leurs impacts sur les Québécois. La STQ est confiante d'en arriver à une solution négociée juste et équitable avec tous ses employés, dont elle apprécie le travail et entend les revendications », a commenté Stéphane Lafaut.

Pour rester informé si des changements surviennent

Si les syndicats décident de lever les avis de grève d'ici leur application, la STQ en informera ses clients le plus rapidement possible via ses outils de communication habituels.

La STQ invite donc ses clients à s'abonner à son service d'alertes par courriel ou texto pour être informés rapidement de tout changement en se créant un compte client au traversiers.com. Les avis touchant les modifications de service sont également mis à jour régulièrement sur le Web.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Alexandre Lavoie, Responsable des communications, Société des traversiers du Québec, Cellulaire : 418 576-3342, [email protected], Traversiers.com

Liens connexes

https://www.traversiers.com/