Employé-es municipaux de Murdochville - Les membres du syndicat augmentent la pression

MURDOCHVILLE, QC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce jeudi 15 janvier, face à un employeur qui sous-estime leur détermination, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Murdochville-CSN ont décidé d'augmenter la pression.

« Après sept rencontres de négociation, notre employeur persiste à ne pas prendre nos revendications au sérieux. Nous avons déposé nos demandes salariales le 26 novembre dernier et la partie patronale nous est revenue avec une proposition le 9 janvier dernier. Une seconde offre de dernière minute, déposée deux heures avant notre assemblée générale de ce soir, et sans surprise, leurs propositions demeurent encore très loin de nos demandes. Il est clair pour le comité de négociation qu'il nous faut donc augmenter la pression. Et ça tombe très bien parce que tous les membres de notre syndicat partagent notre avis », souligne la trésorière du syndicat, Nadia Soucy.

« Rappelons que la municipalité dispose d'un excédent actuel totalisant environ 1,7 million $ et que -- nous avons bien fait nos calculs -- les demandes du syndicat ne compromettent pas cette excellente situation financière. Alors que l'inflation frappe de plein fouet les finances personnelles de ses salarié-es, l'employeur n'aura pas le choix d'ajuster ses offres en conséquence », ajoute la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Josée Dubé.

« Les membres du syndicat s'impatientent parce qu'ils sont prêts à négocier depuis le mois de février 2025 et qu'actuellement, elles et ils ne sentent pas que la nouvelle administration les prend au sérieux. Si le nouveau maire veut assurer des services de qualité aux citoyennes et citoyens de Murdochville, il connaît la voie de passage pour y arriver », conclut le président du Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine-CSN, Pierre-Luc Boulay.

À propos

Les 11 membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Murdochville-CSN sont affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine-CSN.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

