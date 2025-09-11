STELLARTON, NS, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (BourseTSX: EMP.A) a annoncé les résultats du vote pour l'élection de ses administrateurs lors de son assemblée générale annuelle (l'« assemblée ») qui a eu lieu aujourd'hui.

À l'assemblée, 98 138 079 actions de catégorie B (100 % des actions de catégorie B en circulation) étaient représentées par procuration, 100 % de ces actions de catégorie B ayant fait l'objet d'un vote en faveur de chaque candidat au poste d'administrateur et aucune action de catégorie B n'ayant fait l'objet d'une abstention de vote à l'égard d'un candidat quelconque.

Outre l'élection des administrateurs, les porteurs d'actions de catégorie B ont également voté sur l'établissement du nombre maximum d'administrateurs à 18, la rémunération des administrateurs et la nomination de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. en tant qu'auditeur pour l'exercice 2026 et sur l'autorisation du conseil d'administration d'établir la rémunération de l'auditeur. Ces motions ont obtenu un vote favorable de 100 % des porteurs d'actions de catégorie B représentés à l'assemblée.

La résolution à titre consultatif sur l'approche de la Société concernant la rémunération de la haute direction a été mise aux voix par les porteurs d'actions ne comportant pas droit de vote de catégorie A et les porteurs d'actions de catégorie B. Des 103 819 431 actions ne comportant pas droit de vote de catégorie A (77,73 % des actions ne comportant pas droit de vote de catégorie A en circulation) représentées par procuration à l'assemblée, 95,99 % ont fait l'objet d'un vote en faveur de la motion. La résolution consultative a obtenu un vote de 100 % des porteurs d'actions de catégorie B représentés à l'assemblée.

De plus, les actionnaires d'Empire ont élu pour la première fois Kent R. Sobey au conseil d'administration. M. Sobey connaît une brillante carrière dans les médias. Il est le fondateur et président de Farmhouse Productions Ltd., société de production télévisuelle et médiatique, et est administrateur de société chez Blue Ant Media. Il a également siégé au conseil d'administration du FPI Crombie pendant 11 ans et a siégé au comité consultatif d'Empire Theatres Limited.

EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys Inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel d'environ 31 G$ et à des actifs de 17 G$, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 129 000 personnes.

