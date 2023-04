Émouvoir par la science : Matière à réflexion, une nouvelle vidéoprojection sur la façade du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM pour le 100e anniversaire de l'Acfas

MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM), l'Acfas et le Partenariat du Quartier des spectacles sont heureux de présenter la vidéoprojection Matière à réflexion, qui prendra vie du 2 mai au 8 juin 2023 sur l'immense façade du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.

Inscrite dans le cadre du 100e anniversaire de l'Acfas, l'œuvre est conçue à partir de 13 images lauréates du célèbre concours La preuve par l'image que l'association organise.

Matière à réflexion met en scène des représentations visuelles issues d'une diversité de recherches scientifiques qui forment autant de portes d'entrée sur l'univers fascinant des connaissances. Saisissantes, intrigantes ou poétiques, ces images capturent une réalité complexe et invitent à la découverte du monde qui nous entoure, de l'infiniment petit à la grandeur de l'univers. La beauté qui en émane constitue à la fois un éloge aux sciences et à la curiosité de même qu'un appel à en savoir davantage sur ce qui est révélé derrière l'image.

Visionner l'aperçu vidéo

Une exposition pour découvrir les images de plus près

Pour les personnes mordues de sciences ou simplement curieuses, les 13 images formant le corpus de la projection et leur légende descriptive seront présentées à travers une exposition dans le hall du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM, tout au long du mois de mai.

Encore plus de preuves par l'image

Consacré aux images issues de recherches scientifiques dans tous les domaines de connaissances, le concours La preuve par l'image est organisé par l'Acfas depuis 2010 et s'est étendu à l'échelle canadienne en 2016, grâce à la collaboration du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Pour en savoir plus.

Une collaboration pour montrer la science autrement

La projection Matière à réflexion est issue d'une collaboration inédite entre l'UQAM, dont le Service des communications a effectué la direction artistique, l'Acfas, qui a fourni les images avec la participation des chercheuses et chercheurs, et le Partenariat du Quartier des spectacles, qui a agi à titre de producteur. Reconnu pour sa créativité et son expertise en scénographie et projections architecturales, le studio mirari a été retenu pour la conception et la réalisation de l'animation.

Informations pratiques

Matière à réflexion

Du 2 mai au 8 juin 2023

Tous les jours dès la tombée de la nuit jusqu'à 23 h

Façade du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM

201, avenue du Président-Kennedy, Montréal

Crédits

Direction artistique et gestion de projet : Service des communications de l'UQAM en collaboration avec l'Acfas

Coproduction : Université du Québec à Montréal (UQAM) et Partenariat du Quartier des spectacles

Réalisation et animation : mirari

L'UQAM, AU CENTRE DE TOUT

L'Université du Québec à Montréal (UQAM) est une université publique de langue française dont le rayonnement est international. Au cœur de la ville, au centre de l'évolution de Montréal et du Québec, elle met à contribution ses expertises pour faire face aux enjeux qui touchent notre planète. L'originalité et les caractéristiques propres de ses quelque 300 programmes d'études, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations sociales et ses innovations en création ont concouru à bâtir sa renommée. En 2023, elle comptera 300 000 diplômées et diplômés qui œuvrent dans toutes les sphères d'activités.

À PROPOS DE L'ACFAS

L'Acfas, qui célèbre son 100e anniversaire jusqu'en juin 2023, fait rayonner les savoirs comme moteur de développement de nos sociétés en rassemblant les actrices et acteurs de la recherche au sein de la francophonie. Résolument tournée vers l'avenir, elle est un puissant vecteur de démocratisation et de communication scientifique. Elle valorise les chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines ainsi que l'excellence en recherche.

À PROPOS DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

Le Quartier des spectacles a 20 ans. Cœur culturel de Montréal, il offre la plus forte concentration et diversité de lieux de diffusion en Amérique du Nord et accueille un grand nombre de festivals et d'événements. Il propose des installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d'avant-garde telles que le design d'éclairage, la conception d'environnements immersifs et d'espaces numériques interactifs. Vitrine des nouvelles technologies multimédias, le Quartier des spectacles positionne Montréal comme une référence internationale dans le domaine.

Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme à but non lucratif qui regroupe plus de 85 membres sur le territoire. Il veille à l'effervescence du Quartier des spectacles par la programmation d'activités culturelles, à la gestion et à l'animation des places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à sa promotion à titre de destination culturelle incontournable. Le Partenariat bénéficie du soutien de la Ville de Montréal.

À PROPOS DE MIRARI

Fondée en 2015 à Montréal, mirari imagine des espaces, des installations et des œuvres qui transforment la perception du public. Notre équipe de créateurs et de créatrices tire ce savoir-faire de sa profonde expérience dans le monde des arts vivants.

Image en-tête

Mars tire son chapeau à l'Arctique, Éloïse Brassard, UdeS, finaliste de l'édition 2022, Prix du jury, parrainé par le CRSNG et prix du public Découverte, parrainé par Radio-Canada

Légende : Voici des glaciers entourés de formations rocheuses en fausses couleurs, sur l'île Axel Heiberg au Nunavut. Notez les zones jaunes-orangées, ce sont des « chapeaux de fer ». Ces dépôts de surface, riches en fer oxydé, témoignent d'un milieu acide, propice à l'établissement de certaines formes de vie. On y rencontre aussi un minéral dont la structure cristalline peut conserver des traces de vie : la jarosite, un biomarqueur retrouvé sur la planète Mars! À partir d'analyses au sol, la chercheuse explore une méthode pour repérer ces chapeaux sur des images satellite de l'Arctique canadien; un savoir qui sera appliqué aux images satellite de la planète rouge. (Image satellitaire traitée pour mettre en évidence les diverses formations rocheuses | Imagerie © Maxar Technologies 2019)

