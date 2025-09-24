Ce partenariat assure une électrification plus rapide et plus rentable en connectant les flottes au réseau de recharge d'Emobi via la plateforme de Curo

SAN FRANCISCO, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Emobi , la plus importante infrastructure de recharge de VE en itinérance et de la technologie JustPlug, et Curo , une plateforme pionnière de type Virtual Depot qui offre des solutions locatives de recharge de VE pour les flottes, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique conçu pour aider les flottes à s'électrifier plus rapidement, plus rentablement et plus simplement à travers les États-Unis. Grâce à cette collaboration, Curo obtient un accès au vaste réseau d'opérateurs de points de recharge d'Emobi en Amérique du Nord, tandis qu'Emobi bénéficie d'une utilisation accrue de ses chargeurs alors que Curo gère un nombre croissant de clients de flotte. Ensemble, les entreprises créent une approche plus intelligente vers l'électrification qui profite aux parcs de véhicules, tout en favorisant une nouvelle utilisation des véhicules d'occasion certifiés et en créant des opportunités de revenus pour les partenaires immobiliers commerciaux.

Pour les exploitants de flottes, Curo permet une mise à l'échelle avec des véhicules à essence et électriques, sans devoir construire de nouvelles infrastructures de recharge. En s'appuyant sur les ressources existantes d'Emobi, les clients de Curo peuvent déployer des flottes électriques plus rapidement et de manière plus rentable, tandis que leurs chauffeurs bénéficient d'une expérience de recharge optimale. Il en résulte une mise à niveau opérationnelle plus légère pour les gestionnaires de flotte, une plus grande fiabilité pour les conducteurs et une économie accrue pour les exploitants qui travaillent déjà à concrétiser la transition vers les VE. Le partenariat porte déjà ses fruits.

« Les exploitants de flottes ont besoin de solutions qui simplifient l'électrification, et non qui alourdissent leur fardeau », déclare Lin Sun Fa, chef de la direction d'Emobi. « En s'intégrant à Curo, nous facilitons l'accès des flottes aux chargeurs déjà opérationnels, tout en augmentant l'utilisation de nos partenaires de véhicules d'occasion certifiés. Tout le monde y gagne. »

« Il est formidable d'innover avec un autre ancien étudiant de YC et d'enrichir l'expérience de nos clients de flotte », déclare Kieran White, chef de la direction et cofondateur de Curo. « Grâce aux recommandations des partenaires d'Emobi, nous sommes en mesure d'étendre rapidement notre réseau de stationnement et de recharge en pleine croissance. »

À propos d'Emobi

Emobi permet une recharge fluide et sécurisée des véhicules électriques sur tous les réseaux, fournissant une infrastructure unifiée pour les éditeurs d'applications, les flottes et les constructeurs automobiles, tout en maximisant l'utilisation des bornes. Sa technologie de recharge sécurisée et entièrement automatisée, JustPlug, simplifie la recharge des VE et fonctionne instantanément sans nécessiter de matériel ni de logiciel particulier. Emobi détient deux brevets provisoires, intègre plus de 120 000 chargeurs aux États-Unis et au Canada et dessert plus de 40 entreprises clientes. Emobi reçoit la confiance du département américain de l'Énergie et du département des Transports, ainsi que le soutien d'investisseurs mondiaux, dont Florida Funders et Y Combinator. Pour en savoir plus, visitez www.emobi.ai .

À propos de Curo Charging Inc. :

Curo offre une gamme de solutions de mobilité et d'infrastructure, permettant aux flottes de louer des espaces auprès du plus grand réseau de chargeurs privés aux États-Unis. Curo aide les flottes à stationner et à recharger n'importe où grâce à une infrastructure évolutive et immédiatement disponible grâce à son modèle Virtual Depot. En simplifiant l'électrification des parcs de véhicules, Curo permet aux flottes de distribuer et d'électrifier instantanément tout en multipliant par cinq, voire davantage, les revenus des propriétaires de bornes de recharge de VE. Pour en savoir plus, visitez www.curocharging.com .

