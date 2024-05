Emmanuelle Pierrot remporte le Prix des libraires, catégorie Roman-Nouvelles-Récit Québec

MONTRÉAL, le 17 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de remettre un montant de 10 000 $ à l'écrivaine Emmanuelle Pierrot, lauréate du Prix des libraires 2024 dans la catégorie Roman-Nouvelles-Récit Québec, pour son livre La version qui n'intéresse personne, paru aux Éditions Le Quartanier. Le prix lui a été remis hier soir par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion du gala du Prix des libraires 2024, organisé par l'Association des libraires du Québec, au Club Soda, à Montréal.

Le CALQ remet un montant de 10 000$ à Emmanuelle Pierrot, lauréate du Prix des libraires, catégorie Roman-Nouvelles-Récit. photo : Justine Latour (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Nos écrivaines et écrivains font preuve d'audace, d'intelligence et de sensibilité lorsque vient le temps de traduire en mots les enjeux de notre époque. Le prix des libraires permet chaque année de mettre en lumière des romans incontournables, pour le plus grand bonheur des lecteurs et lectrices d'ici. C'est sans contredit le cas de La version qui n'intéresse personne, un roman aux résonances actuelles fortes. Je félicite Emmanuelle Pierrot pour son œuvre remarquable et souhaite que son roman touche le cœur d'un lectorat nombreux », a déclaré André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil des arts et des lettres du Québec.

À propos de La version qui n'intéresse personne

Elle croyait qu'ici, à l'autre bout du monde, au confluent de la rivière Klondike et du fleuve Yukon, elle aurait le droit de vivre libre. De coucher avec qui elle veut, d'aimer qui elle veut, à visage découvert et sans honte. Mais la femme sans honte se déshonore - et contre la femme sans honneur, tous les coups sont permis.

À dix-huit ans, Sacha et son meilleur ami Tom quittent Montréal sur le pouce et aboutissent à Dawson City, au Yukon, où ils trouvent enfin la communauté de punks, d'anars et de vagabonds dont ils rêvaient. Ils adoptent une chienne-louve, Luna, et s'installent sur la Sixième Avenue, dans une cabane sans électricité ni eau courante. De jobs d'été en hivers chômés, de nuits blanches en road trips, d'amantes en amants, des années joyeuses passent dans un monde immense. Mais quand Sacha tombe amoureuse d'un autre, Tom se sent trahi: Sacha n'est qu'une pute, une profiteuse qui mérite d'être punie. Il répand son fiel; le village choisit son camp. Puis la pandémie frappe. En quarantaine dans une cabane isolée, seule avec un coloc dont elle doit repousser les avances pressantes, Sacha compte les jours, tandis que les Dawsonites confinés font son procès.

La version qui n'intéresse personne, c'est l'histoire inouïe et cruelle d'une victime imparfaite qui, comme si c'était tout naturel, deviendra l'accusée. C'est le cri d'impuissance et de rage qu'elle adresse à celles et ceux qu'elle voyait comme son unique famille, afin que son humanité lui soit rendue. C'est son ultime tentative d'être comprise, crue, aimée. Avec ce premier roman déchirant et subversif, Emmanuelle Pierrot porte un regard radicalement lucide sur les forces qui poussent les groupes d'humains à commettre des actes terribles en restant convaincus d'exercer la justice. (Source : Le Quartanier)

À propos d'Emmanuelle Pierrot

Née en 1994, Emmanuelle Pierrot a grandi en banlieue de Montréal. Entre 2012 et 2020, elle a vécu à Dawson City au Yukon, à Vancouver et dans la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique, à San Marcos au Texas, à Berkeley en Californie et à La Nouvelle-Orléans en Louisiane. Elle a travaillé comme poète de rue, femme de chambre, cueilleuse de pommes et guide touristique. Elle vit entre Montréal et Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent. La version qui n'intéresse personne est son premier roman.

Finalistes

Les finalistes au prix pour 2024 sont : Éric Chacour pour Ce que je sais de toi (Alto), Akim Gagnon pour Granby au passé simple (La Mèche), Dimitri Nasrallah pour Hotline, traduit par Daniel Grenier (La Peuplade), Élise Turcotte pour Autoportrait d'une autre (Alto).

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Prix des Libraires

Créé en 1994, le Prix des libraires du Québec joue un rôle important de reconnaissance de la littérature et de promotion de la lecture. Il fait reconnaître le rôle du libraire, qui consiste à guider et à stimuler son client sur le terrain de la curiosité, de la connaissance et de la culture en général et il encourage la fréquentation des librairies. Cette célébration annuelle, organisée par l'Association des libraires du Québec, se veut un hommage aux auteurs et autrices, dont l'œuvre a marqué l'imaginaire des libraires au cours de l'année par son originalité et sa qualité littéraire. Le volet adulte du prix compte quatre catégories : Roman-Nouvelles-Récit, Bande dessinée, Essai et Poésie.

