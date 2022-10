Emmanuelle Gendron remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Nord-du-Québec

MATAGAMI, QC, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Nord-du-Québec à l'artiste visuelle Emmanuelle Gendron. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui est remis en partenariat avec l'Administration régionale Baie-James et La Fabrique culturelle.

Le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Nord-du-Québec est remis à Emmanuelle Gendron. (Crédit montage photo: CALQ) (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Depuis son arrivée dans la région, Emmanuelle Gendron s'ancre dans le territoire et cherche à mettre de l'art dans nos vies. Son implication dans la région mérite d'être soulignée. Le travail de cette artiste passionnée sort du cadre; elle n'a pas peur d'innover et d'explorer différents médiums », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie d'Emmanuelle Gendron

Emmanuelle Gendron est native de Longueuil. Elle se décrit comme étant une artiste-pédagogue, car elle croit aux arts comme vecteur de communication pour une société́ en santé. Elle réalise des expositions individuelles et participe à des expositions collectives, parmi lesquelles elle coordonne parfois la gestion, dont l'Expo-Encan femme, l'Exposition des finissants en enseignement des Arts, L'Annuel et Le Collectif 8. Elle est présidente de BABA, un organisme à but non lucratif fondé en 2018 qui a pour mandat de faire rayonner, par le biais d'événements artistiques variés, l'art et la culture à travers la province.

Portée sur l'exploration des arts visuels et son actualisation, elle assiste à des ateliers de perfectionnement afin de bonifier son approche artistique, comme l'étude de modèle vivant et des séances de coaching et de consultation en création picturale. Pendant son passage en enseignement des arts plastiques à l'Université́ Laval, elle croise la création artistique à la pédagogie. Depuis 2017, elle offre des services d'accompagnement de même que des conférences auprès de personnes intéressées aux arts et aux moyens d'expression.

Pour découvrir le travail d'Emmanuelle Gendron, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique est disponible sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

L'Administration régionale Baie-James

L'Administration régionale Baie-James agit au bénéfice des Jamésiens pour toute question relative au développement régional. À ce titre, elle est l'interlocutrice privilégiée auprès du gouvernement. Elle soutient la concertation des partenaires et donne des avis au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Également, elle établit des ententes avec les ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans le développement régional, en vue d'exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en œuvre de priorités régionales et pour adapter les actions et les programmes gouvernementaux aux particularités régionales. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et visitez arbj.ca.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes, artisans et artisanes. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens : - Site Web de l'artiste Emmanuelle Gendron

- Liste de tous les lauréats et lauréates aux prix du CALQ

- Site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec

- Site Web de l'Administration régionale Baie-James

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Mélanie Leblanc, Conseillère en développement social, Administration régionale Baie-James, 819 739-4111, poste 10235 / 1 800 516-4111, [email protected]; Renseignements : Myriam Lefebvre, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]