Émissions d'arsenic à Rouyn-Noranda - « À quand le rapport du comité interministériel? » Émilise Lessard-Therrien

ROUYN-NORANDA, QC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, presse le comité interministériel de publier son rapport sur le plan de réduction des émissions d'arsenic de la Fonderie Horne.

Plus d'un an après la création du comité interministériel, près d'un an après le dépôt de la première version du plan de la Fonderie et près de 4 mois depuis le dépôt du plan révisé, Mme Lessard-Therrien estime qu'il est plus que temps que le comité fasse connaître ses décisions dans le dossier.

« Ça fait presque un demi-siècle que les autorités sont au courant des quantités considérables d'arsenic qui sont rejetées dans l'air de la ville. Depuis les années 1970 que des études environnementales, médicales et de biosurveillance se succèdent pour témoigner du problème. Et ça fera bientôt dix ans que la norme de 3 ng/m3 a été instaurée au Québec », rappelle-t-elle.

La députée solidaire a donc fait parvenir hier une lettre à Benoit Charrette, ministre de l'Environnement, pour lui rappeler que le rapport du comité interministériel est attendu avec impatience. « La Fonderie Horne doit savoir à quelles exigences elle sera soumise, non seulement pour poursuivre ses efforts d'assainissement, mais aussi pour sortir de l'incertitude et planifier son avenir. La Ville de Rouyn-Noranda aussi demande du soutien pour agir dans le dossier », mentionne Mme Lessard-Therrien. Elle espère que le comité proposera un accompagnement adéquat aux acteurs concernés.

« Les citoyens et citoyennes du quartier Notre-Dame et de la ville sont en droit de savoir si le gouvernement les considère au même titre que le reste de la population du Québec et s'il mettra fin rapidement à leur surexposition chronique à l'arsenic. Leur santé est la priorité », conclut Mme Lessard-Therrien.

Lettre adressée au ministre Benoit Charrette disponible sur demande

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: David Fortier Girardin, Attaché politique d'Émilise Lessard-Therrien, (819) 763-0027 ou [email protected]