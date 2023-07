Un déménagement qui permet d'améliorer considérablement l'expérience de correspondance et qui souligne le partenariat stratégique des deux transporteurs

MONTRÉAL et DUBAÏ, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Air Canada et Emirates ont annoncé aujourd'hui un jalon important en matière de service clientèle dans le cadre de leur partenariat stratégique avec le transfert des activités d'Air Canada à l'emblématique aérogare 3 de Dubaï International (DXB) le 26 juillet. Le partage d'une des aérogares de premier plan dans le monde permettra d'améliorer considérablement l'expérience de correspondance pour les clients et met en évidence les avantages du partenariat lancé en novembre 2022 entre les deux transporteurs.

En demeurant dans la même aérogare, les clients qui transitent par Dubaï entre l'Amérique, à bord d'un vol d'Air Canada, et le Moyen-Orient, le sous-continent indien, l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique, à bord d'un vol d'Emirates, pourront profiter d'une expérience sans tracas et plus rapide.

Le chef des Affaires commerciales d'Emirates, Adnan Kazim a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Air Canada à l'aérogare 3 d'Emirates à Dubaï, ce qui marque une autre étape dans notre partenariat stratégique visant à offrir encore plus aux voyageurs. Le partage de l'aérogare 3 signifie que les clients d'Air Canada pourront bénéficier d'une expérience de correspondance fluide lorsqu'ils transiteront à Dubaï vers le réseau mondial d'Emirates, et que ceux qui y sont admissibles pourront profiter d'un accès aux iconiques salons Classe Affaires et autres installations d'Emirates à sa plaque tournante de Dubaï avant leur vol. En étroite collaboration avec Air Canada, nous espérons bonifier les expériences de voyage et offrir aux voyageurs une connectivité encore plus pratique. »

« Les nouveaux quartiers d'Air Canada à l'aérogare 3 de Dubaï International marquent un jalon significatif et illustrent la valeur de notre partenariat stratégique avec Emirates ainsi que l'importance de nos vols entre les Émirats arabes unis et le Canada, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers Emirates et l'aéroport de Dubaï de leur collaboration pour faciliter ce déménagement, qui profitera grandement à nos clients communs. Les clients d'Air Canada profiteront non seulement de correspondances sans tracas pour des destinations au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Sud-Est et du sous-continent indien avec Emirates, notre partenaire d'exploitation à code multiple et de programme de fidélité, mais également d'une expérience rehaussée tout au long de leur parcours aéroportuaire. »

« En plus d'une longue histoire de partenariat, les aéroports de Dubaï et Air Canada partagent les objectifs communs de toujours offrir un service exceptionnel et de surpasser les attentes en matière de satisfaction de la clientèle, a affirmé Majed Al-Joker, chef des opérations des aéroports de Dubaï, en accueillant Air Canada à l'aérogare 3. Grâce à ce déménagement, qui permettra à Air Canada de rationaliser ses activités, nous pourrons optimiser l'efficacité de notre aéroport et améliorer l'expérience de voyage globale. L'aérogare 3 est une installation de classe mondiale conçue pour répondre aux besoins en constante évolution des voyageurs modernes grâce à des points de contact biométriques, des zones d'attente confortables et spacieuses et un vaste éventail de lieux de restauration et de boutiques. »

L'arrivée du premier vol entrant d'Air Canada à l'aérogare 3 est prévue le 26 juillet, et le premier vol sortant à destination de Toronto doit partir de Dubaï le 27 juillet. Des comptoirs d'enregistrement et Dépôt-bagages réservés aux clients de la classe Signature Air Canada et de la classe économique seront disponibles. Les passagers admissibles pourront également profiter du salon Classe Affaires d'Emirates, situé à l'aérogare 3.

Depuis novembre 2022, les deux transporteurs ont élargi leur relation d'exploitation à code multiple à 42 liaisons, amélioré leur accord interlignes sous-jacent, conclu un partenariat de fidélisation réciproque permettant aux clients d'accumuler et d'échanger des points, renforcé la collaboration entre leurs activités de fret et augmenté la capacité de leurs plaques tournantes respectives. Air Canada a également établi un partenariat avec flydubai, la société sœur d'Emirates.



En juillet, Emirates a commencé à exploiter un service quotidien entre Montréal et Dubaï assuré par un 777 de Boeing. Ce service complète l'horaire élargi des vols quotidiens entre Toronto et Dubaï assurés par un A380 d'Airbus. Le 30 octobre 2023, Air Canada commencera à exploiter sa nouvelle liaison sans escale entre Dubaï et Vancouver, qui sera assurée quatre fois par semaine par sa flotte d'appareils 787 Dreamliner, fleuron de son parc aérien. Ces vols compléteront le service quotidien entre Toronto et Dubaï.

Les membres Aéroplan et Skywards peuvent accumuler et échanger des points lorsqu'ils voyagent avec Air Canada ou Emirates, et les clients admissibles ont accès à l'enregistrement et l'embarquement prioritaires, ainsi qu'aux salons d'aéroport.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

À propos d'Emirates

Emirates est le transporteur aérien mondial primé qui dessert plus de 140 villes sur six continents grâce à son efficace plaque tournante de Dubaï. L'entreprise exploite la plus grande flotte au monde de gros-porteurs A380 d'Airbus et 777 de Boeing modernisés et équipés des derniers conforts en matière de transport aérien. Emirates a reçu de nombreuses récompenses liées à l'excellence de son exploitation, notamment le titre de transporteur de classe mondiale décerné par le programme Official Airline RatingsMC, considéré comme le meilleur prix du choix du public voyageur de l'APEX, et la cote cinq étoiles conférée par l'APEX.

Pour de plus amples renseignements, consultez www.emirates.com.

