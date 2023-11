Emily Skahan, alias Georgette, reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Centre-du-Québec

BÉCANCOUR, QC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Centre-du-Québec, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Centre-du-Québec à l'auteure-compositrice-interprète Emily Skahan, alias Georgette. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Véronique Fontaine, directrice de la planification et des programmes au Conseil, à l'occasion de la 19e édition du GalArt, organisé par Culture Centre-du-Québec, au Théâtre Belcourt de Baie-du-Fèbvre.

Emily Skahan reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Centre-du-Québec crédit photo : Louane Williams (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Emily Skahan se démarque dans le milieu musical québécois avec son projet Georgette, pour lequel elle adopte une position résolument féministe et crée des œuvres de grande qualité. Dès son arrivée au Centre-du-Québec en 2020, elle s'est rapidement enracinée et en contribuant à la vitalité du milieu, notamment avec la mise sur pied du camp Potera, résidence d'écriture en musique ouvert aux femmes et aux personnes non-binaires », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

À propos d'Emily Skahan, alias Georgette

Georgette est le projet solo de l'auteur-compositrice-interprète Emily Skahan, qu'elle a révélé au public en 2019 avec une première chanson intitulée SUGAR SUGAR, suivie d'un premier EP intitulé Funny Girl. Plus récemment, elle a écrit et interprété la chanson I'm the Worst aux côtés de Pierre-Philippe Côté pour la trame sonore de Not Okay (Searchlight / Hulu), le deuxième long métrage de Quinn Shephard.

Originaire de Montréal, Emily Skahan habite maintenant dans le Centre-du-Québec, où elle écrit et crée de manière constante pour son projet. Dans les moments de calme, elle agit à titre d'auteure-compositrice en résidence pour le Studio Le Nid, fondé par Pierre-Philippe Côté (alias Pilou). Avant qu'elle ne commence son projet solo, elle a été membre fondatrice du groupe indie-pop-rock Motel Raphaël et a prêté sa voix à deux albums du groupe folk The Fall Line. Avec Motel Raphaël, elle a pris part à deux tournées canadiennes et une tournée américaine. Elle a joué sur les scènes de plusieurs festivals internationaux de renom tels que Osheaga, Le Festival de Jazz de Montréal et SXSW.

Pour découvrir le travail d'Emily Skahan, une capsule vidéo est disponible sur La Fabrique culturelle , la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Centre-du-Québec

Culture Centre-du-Québec est un organisme ressource visant l'accompagnement des actrices et acteurs culturels de la région pour leur professionnalisation, leur développement et leur rayonnement. Il met en œuvre des projets rassembleurs pour structurer et dynamiser son milieu. Il agit à titre de porte-parole et de conseiller auprès de la communauté artistique et culturelle et de ses partenaires ; et intervient auprès du grand public avec des objectifs de sensibilisation et de promotion des arts et de la culture.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook , Twitter , Instagram, lafabriqueculturelle.tv

Liens :

Suivez-nous sur Facebook , Twitter e t Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Jean-François Verrette, Agent de communication, Culture Centre-du-Québec, Tél. : 819 606-0313, poste 225, [email protected]; Renseignements : Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]