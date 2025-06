Émilie Bernard reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Gaspésie

ANSE-À-BEAUFILS, QC, le 4 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Gaspésie, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Gaspésie à l'artiste visuelle Émilie Bernard. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Honorine Youmbissi, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au CALQ, à l'occasion du lancement officiel de la saison touristique, gourmande et culturelle qui se tenait à L'Anse-à-Beaufils.

« Artiste intègre et sincère, Émilie Bernard se distingue par une recherche esthétique aussi poussée que personnelle. La singularité de son travail nous touche par son caractère à la fois intime et universel. Ses dernières années se sont révélées foisonnantes avec une remarquable diffusion de ses œuvres », ont souligné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de l'artiste

Émilie Bernard est une artiste visuelle native de Carleton-sur-Mer en Gaspésie. Après plus de 20 ans passés à Québec, elle vit et travaille maintenant à Cap-Chat. Ses œuvres ont été présentées dans différents centres d'artistes, musées et centres d'exposition au Québec, en Finlande, en Islande et en France. Elle réalise régulièrement des résidences de création. Elle a notamment fait de la recherche lors de séjours dans diverses régions du Québec, dans des villages au Vermont et de la Finlande, dans des montagnes d'Islande, dans des villes d'Arménie et de France ainsi que dans les Rocheuses, en Alberta.

Par la création de dessins, de sculptures minimalistes et de sérigraphies, Émilie Bernard analyse divers sujets en simplifiant leurs formes, en modifiant leur échelle et leurs couleurs ainsi qu'en jouant avec de subtiles nuances. Habitée d'un vif intérêt pour le grand déploiement de pièces, l'artiste crée ses œuvres en décuplant les variantes. Chaque sujet adopté peut ainsi être répété à des échelles variées, dans différents ensembles ou compositions. Dans ses expositions, aux œuvres créées s'ajoutent des objets trouvés dans la nature, des livres d'artiste et des textes. Toutes ces pièces se déploient avec une minutie inébranlable. Elles prennent ensuite place dans l'espace, trouvant leur point d'ancrage momentané dans des installations en constante mouvance.

Une capsule vidéo portant sur l'artiste lauréate sera disponible bientôt sur La Fabrique culturelle, la référence culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Émilie Devoe

Autrice et médiatrice passionnée par les récits et les paysages qui nous habitent, Émilie Devoe tisse des liens sensibles entre mémoire et territoire. Originaire de la Côte-Nord, elle a choisi la Gaspésie comme terre d'adoption, où elle conjugue littérature jeunesse, poésie et médiation culturelle. Son recueil de poésie L'étoile taillée (Éditions du Noroît, 2024) a été salué par la critique et le public, confirmant son talent pour une écriture à la fois délicate et puissante. Son engagement auprès de divers publics, notamment en milieu scolaire et communautaire, témoigne de sa volonté de rendre la littérature accessible et ancrée dans le vécu des gens.

Caroline Dugas, La Fée Couleur

Artiste multidisciplinaire, Caroline Dugas explore l'illustration, l'art public et la sculpture éphémère pour mettre en lumière la beauté et la fragilité de la nature. Établie à Miguasha, elle est reconnue pour ses murales vibrantes qui dynamisent les paysages gaspésiens, ses illustrations empreintes de poésie et ses sculptures de neige et de glace primées à l'international. Son projet Le Grand portfolio des Animaux, qui met en valeur la faune régionale en collaboration avec des personnes en situation de handicap, illustre son engagement envers une démarche artistique inclusive et porteuse de sens.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Gaspésie

Culture Gaspésie est un organisme régional indépendant dont la mission est de représenter les intérêts du milieu culturel et favoriser le développement des arts et de la culture de son territoire. Il regroupe et offre des services aux acteurs culturels de l'ensemble des domaines artistiques. Depuis maintenant plus de 30 ans, Culture Gaspésie s'impose comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel gaspésien.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la référence culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

