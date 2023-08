Le nouveau simulateur de vol Embraer E-Jet E2 et le programme de formation des pilotes commenceront en 2023 au centre de formation CAE Flight Training de Singapour

SINGAPOUR, le 30 août 2023 /CNW/ - Embraer (NYSE : ERJ) (B3 : EMBR3) et CAE (NYSE : CAE) (TSX : CAE) ont annoncé aujourd'hui au 2023 Asia Pacific Airline Training Symposium (APATS) qu'elles élargissent leur coentreprise de longue date pour inclure la formation des pilotes et du personnel de cabine pour la famille d'avions commerciaux Embraer E-Jet E2.

Embraer-CAE Training Services (ECTS) lancera un nouveau programme de formation des pilotes et déploiera un simulateur de vol (FFS) E-Jet E2 à la fine pointe de la technologie au centre de formation au pilotage de Singapour-CAE où la formation devrait commencer en décembre 2023. Les programmes de formation des pilotes et des équipages de cabine sur l'E2 seront progressivement étendus à des emplacements stratégiques au sein du réseau mondial de CAE afin de soutenir les livraisons d'appareils.

« Nous sommes enchantés de miser sur notre offre et de présenter le programme de formation au pilotage de l'E2 d'Embraer pour soutenir le nombre croissant d'exploitants de la région Asie-Pacifique (APAC) en intégrant la génération la plus récente de plateformes », a déclaré le président et chef de la direction de Services et soutien d'Embraer, Johann Bordais. « Nous sommes plus que jamais engagés à dispenser des programmes de formation de haute qualité disponibles plus près de nos exploitants d'avions E-Jet E2. »

« L'ajout de la plateforme E-Jet E2 à notre coentreprise existante est une étape naturelle dans le partenariat que CAE et Embraer ont établi au cours des 16 dernières années », a déclaré Michel Azar-Hmouda, vice-président, Formation pour l'aviation commerciale, CAE. « Le lancement du nouveau programme à Singapour rapproche la formation E2 de nos clients APAC et garantit que leurs pilotes seront prêts à s'envoler lorsque les avions E2 rejoindront leurs flottes. »

Singapour a été choisi comme premier site en raison de la croissance de la flotte de E-Jet E2 dans la région Asie-Pacifique. La mise en place d'un simulateur de vol et d'un programme de formation des pilotes renforce la proposition de valeur d'Embraer dans la région APAC.

Les solutions d'entraînement proposées par ECTS sont une offre essentielle de la plateforme de Services et de Soutien d'Embraer. La plateforme rassemble l'ensemble du portefeuille de produits et de solutions afin d'offrir les meilleurs services et la meilleure expérience d'assistance, et de tirer parti de l'activité après-vente pour intensifier sa présence et améliorer l'assistance au jour le jour, générant ainsi plus de valeur pour les clients. Le programme de formation E2 comprendra des simulateurs de vol de série CAE 7000XR, notamment le système visuel CAE TroposMC 6000XR ainsi que les dispositifs d'entraînement au vol de série CAE XR.

Une photo est disponible au Centre multimédia de CAE.

À propos d'Embraer

Embraer est une entreprise internationale dont le siège social se trouve au Brésil. Elle exerce ses activités dans les domaines de l'aviation commerciale et d'affaires, et de la défense et sécurité. La société conçoit, développe, fabrique et commercialise des aéronefs et systèmes, tout en assurant du soutien et des activités liées au service à la clientèle.

Depuis sa création en 1969, Embraer a livré plus de 8 000 aéronefs. Environ toutes les 10 secondes, un aéronef fabriqué par Embraer décolle quelque part dans le monde; ses aéronefs transportent plus de 145 millions de passagers par année.

Embraer est le principal fabricant de jets d'affaires de 150 places ou moins. La société maintient des unités industrielles, des bureaux, des services et des centres de distribution de pièces, parmi d'autres activités, dans l'ensemble des Amériques, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe.

Suivez-nous sur :

Twitter : @Embraer

Personne-ressource - Embraer :

Nilma Missir-Boissac

[email protected]

(W) +65 9012 8428

(M) +65 6305 9955

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute-fidélité possible et des programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Suivez-nous sur les plateformes suivantes :

Twitter : @CAE_Inc

Facebook : Facebook www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE #CAEpilot

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable pour l'EX23

Lisez notre rapport sur les prévisions en matière de talents en aviation 2023

Personnes-ressources à CAE :

Médias généraux :

Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales

+1-514-340-7939, poste 7939, [email protected]

Presse spécialisée :

Jessica Shergill, directrice, Marketing intégré et Nouveaux marchés adjacents, Aviation civile

+1-514-341-2000, poste 6944, [email protected]

Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise

+1-514-734-5760, [email protected]

SOURCE CAE INC.