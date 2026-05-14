TORONTO, le 14 mai 2026 /CNW/ - Alors que les Canadiens se préparent à retourner sur l'eau pour le premier long week-end de la saison, le Conseil canadien de la sécurité nautique (CCSN) lance sa Semaine annuelle de sensibilisation à la sécurité nautique - une campagne nationale qui promeut la navigation sécuritaire et responsable.

Semaine de sensibilisation à la sécurité nautique 2026 (Groupe CNW/Conseil canadien de la sécurité nautique)

La passion du Canada pour la navigation de plaisance reste forte, avec plus de 12 millions de Canadiens qui profitent de leur temps sur l'eau chaque année. Bien que cette participation généralisée soit encourageante, elle s'est également accompagnée d'une augmentation des incidents liés à la navigation de plaisance -- ce qui souligne la nécessité d'accroître la sensibilisation et l'éducation en matière de sécurité.

Pour aider à assurer la sécurité des Canadiens sur l'eau, le CCSN et ses partenaires renforcent cinq messages clés en matière de sécurité :

Portez votre gilet de sauvetage Naviguez sobre Soyez prêt, vous et votre embarcation Suivez un cours de navigation Soyez prudent en eau froide

Ces pratiques simples mais essentielles sont conçues pour réduire les incidents évitables et assurer que tout le monde profite d'une saison de navigation sécuritaire et mémorable.

Tout au long de la Semaine de la sécurité nautique, le CCSN collabore avec des groupes de navigation et de sécurité nautique, en s'appuyant sur les médias canadiens pour amplifier ces messages de sécurité essentiels.

« La sécurité nautique ne se limite pas à une semaine de navigation, c'est un engagement à l'année. Qu'il s'agisse d'une croisière tranquille ou d'une aventure palpitante, portez toujours votre gilet de sauvetage et assurez-vous que tous les passagers à bord en fassent autant. » - Peter Heard, président, Conseil canadien de la sécurité nautique

« Nous savons que passer du temps en plein air est bénéfique, tant physiquement que mentalement. Les activités de plein air continuent de prospérer, notamment le canotage, et il est important que les pagayeurs, débutants comme expérimentés, profitent pleinement de leurs moments sur l'eau en toute sécurité. » - Michelle McShane, directrice générale de Pagaie Canada

Consultez le site www.csbc.ca/fr/semaine-de-sensibilisation-a-la-securite-nautique pour accéder aux vidéos des partenaires du CCSN, téléchargeables par les médias ou à partager sur les réseaux sociaux.

La Semaine de la sécurité nautique est organisée par le Conseil canadien de la sécurité nautique (CCSN), un organisme de bienfaisance enregistré, avec le soutien de ses membres, de ses partenaires et du Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada.

Pour plus d'informations sur la sécurité nautique, visitez CSBC.ca ou BetterBoater.ca

Pour entrevues, contactez :

En anglais

CSBC - National Spokesperson - Vice Chair Peter Heard: [email protected]

Paddle Canada - Executive Director Michelle McShane: [email protected] 1-888-252-6292 xt 2

Lifesaving Society - Senior Communications Officer, Stephanie Bakalar: [email protected] 416-490-8844 xt 436

SOURCE Conseil canadien de la sécurité nautique