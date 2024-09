Embarquez avec la STL pour 1 $ le 27 septembre prochain

LAVAL, QC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Le vendredi 27 septembre, la Société de transport de Laval (STL) invite la population à prendre l'autobus à l'occasion de sa Journée annuelle à 1 $. Le passage unitaire au tarif de 1 $ est payable uniquement à bord des autobus par carte de débit ou de crédit, ou en argent comptant sur l'ensemble du réseau régulier d'autobus.

Prendre le bus pour 1 $, c'est une bonne raison de changer ses habitudes de transport pour les déplacements du quotidien. Ou encore, de profiter de cette journée pour visiter Laval autrement en participant aux activités des Journées de la culture ou en explorant nos trajets-découvertes sur le territoire, disponibles sur notre site Web.

« En proposant cette journée annuelle, la STL veut démontrer que le transport collectif à Laval est accessible et facile d'utilisation pour tous celles et ceux qui veulent l'essayer. Dans un contexte où la congestion routière est revenue en force et où les changements climatiques se font de plus en plus sentir, choisir le transport collectif, c'est aussi faire le choix de se déplacer de façon plus durable. » affirme Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL.

La Journée à 1 $ en est à sa 8e édition. En 2023, une hausse de 1 700 déplacements a été enregistrée dans le cadre de l'initiative, soit une augmentation de 3 % de l'achalandage habituel.

Rappelons que le Défi sans auto solo se déroule également tout le mois de septembre et invite les entreprises et leur personnel à réduire leurs déplacements en automobile. Le 27 septembre, toutes les raisons sont bonnes pour prendre le bus à Laval!

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés×es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre près de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca

Source : Alycia Leduc, Conseillère, communications et relations avec le milieu, Société de transport de Laval, [email protected]