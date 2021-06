ELYSIS : contribution additionnelle de 20 M$ du gouvernement fédéral

ALMA, QC, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Une étape importante a été franchie aujourd'hui dans l'élimination de tous les gaz à effet de serre directement reliés à la production d'aluminium, avec le début de la construction des premières cuves prototypes à l'échelle commerciale de la technologie à anodes inertes d'ELYSIS, à l'aluminerie d'Alma de Rio Tinto, au Saguenay-Lac-Saint-Jean (Québec).

ELYSIS est une coentreprise dirigée par Alcoa et Rio Tinto qui œuvre au développement d'une nouvelle technologie de rupture, dite à anode inerte, qui permet d'éliminer tous les gaz à effet de serre (GES) du procédé de production traditionnelle de l'aluminium, et permet plutôt de produire de l'oxygène.

Cette technologie a le potentiel de transformer l'industrie de l'aluminium, avec une réduction significative de son empreinte carbone.

Les cuves prototypes à anodes inertes fonctionneront à une échelle commerciale typique des grandes alumineries modernes, en utilisant un courant électrique de 450 kiloampères (kA).

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, s'est joint aux représentants d'ELYSIS, d'Alcoa et de Rio Tinto pour marquer le début de la construction et annoncer une contribution financière supplémentaire de 20 millions de dollars du gouvernement du Canada pour soutenir le projet.

Le soutien financier du gouvernement fédéral permettra la création d'une vitrine technologique unique de taille commerciale du procédé d'électrolyse avec anodes inertes pour les futurs clients et aidera à développer la chaîne d'approvisionnement en impliquant les fabricants et les équipementiers locaux et régionaux dans le projet.

ELYSIS travaille à l'achèvement de la démonstration de la technologie d'ici 2024, suivi des activités de commercialisation.

La technologie en bref

La technologie ELYSIS TM vient répondre à la tendance mondiale vers la fabrication de produits à plus faible empreinte carbone , des téléphones intelligents aux automobiles en passant par les avions et les matériaux de construction.

vient vers la fabrication de , des téléphones intelligents aux automobiles en passant par les avions et les matériaux de construction. Le nouveau procédé permettra de réduire les coûts d'opération des alumineries tout en augmentant leur capacité de production . Il pourra être utilisé tant dans les nouvelles alumineries que dans les installations existantes .

des alumineries tout en . Il pourra être . Uniquement à l'échelle du Canada , la technologie ELYSIS TM a le potentiel de réduire les émissions de GES de 7 millions de tonnes , soit l'équivalent de retirer 1,8 million de voitures de nos routes.

, la technologie ELYSIS a le potentiel , soit l'équivalent de retirer 1,8 million de voitures de nos routes. ELYSIS assurera également la vente des anodes et cathodes de nouvelle génération, dont la durée de vie sera plus de 30 fois supérieure à celle des composants classiques.

Alcoa et Rio Tinto continueront à soutenir le programme de développement d'ELYSIS aux côtés des gouvernements du Canada et du Québec.

ELYSIS travaille en étroite collaboration avec le Centre technique d'Alcoa, où la technologie d'électrolyse sans émission de carbone a été inventée, et avec l'équipe de conception technologique de Rio Tinto située en France.

Le Centre technique d'Alcoa soutient ELYSIS dans la fabrication des matériaux brevetés utilisés pour produire les anodes et les cathodes, essentielles au procédé ELYSISTM. L'équipe technologique de Rio Tinto en France pilote la conception industrielle de taille commerciale pour la technologie ELYSISTM.

Citations

-- « L'investissement annoncé aujourd'hui aidera les producteurs canadiens d'aluminium de calibre mondial à devenir des chefs de file de l'économie à faibles émissions de carbone et soutiendra des intervenants locaux clés à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes fiers de soutenir ELYSIS dans la mise au point du tout premier processus de fusion d'aluminium sans carbone, qui aidera le Canada à atteindre son objectif d'émissions net zéro à l'horizon 2050. Cet investissement favorisera l'innovation et la création de bons emplois ici au Québec, tout en assurant la compétitivité de l'industrie canadienne de l'aluminium. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

-- « C'est un grand jour pour ELYSIS. Nous devenons ainsi la première entreprise technologique au monde à construire des cuves à anodes inertes de taille commerciale. Pendant que nous affinons la technologie dans notre centre de R&D, nous commençons la construction de nos cuves prototypes. Cela démontre notre confiance dans notre processus et dans le savoir-faire de notre équipe. La combinaison de la technologie zéro CO 2 d'ELYSIS et de l'énergie renouvelable du Québec sera un grand avantage concurrentiel pour l'avenir. Je tiens à remercier le gouvernement pour son soutien et tous les partenaires pour leur engagement. »

- Vincent Christ, président-directeur général d'ELYSIS

-- « Nous nous réjouissons du soutien du gouvernement du Canada et de son aide précieuse pour supporter la poursuite de la recherche et du développement de la technologie ELYSIS. Nous sommes fiers d'avoir développé le procédé de fusion sans carbone qui est devenu la pierre angulaire de cette coentreprise, qui offre d'immenses possibilités de relever les défis liés aux changements climatiques et de contribuer à l'amélioration de la performance environnementale. »

- Louis Langlois, Président, Alcoa Canada et membre du conseil d'administration d'ELYSIS

-- « Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante vers l'avenir de l'industrie de l'aluminium, en faisant progresser cette technologie révolutionnaire pour réduire les émissions de carbone. Rio Tinto s'est engagé à soutenir son développement continu ici au Québec, où nous utilisons déjà de l'hydroélectricité propre pour produire un aluminium parmi les plus faibles en carbone au monde. La combinaison de cette technologie et de l'hydroélectricité renouvelable est la clé d'une production d'aluminium sans carbone. »

- Samir Cairae, directeur exécutif, Opérations Atlantique, Rio Tinto Aluminium et membre du conseil d'administration d'ELYSIS

À propos d'ELYSIS

ELYSIS est une entreprise technologique issue d'un partenariat unique entre deux leaders mondiaux de l'industrie de l'aluminium -- Alcoa et Rio Tinto. Son objectif est de révolutionner la façon de produire de l'aluminium à travers le monde. Notre procédé permet d'éliminer tous les gaz à effet de serre directement reliés à la production d'aluminium, et de produire de l'oxygène. Pour en savoir plus, consultez le site www.elysis.com/fr/.

