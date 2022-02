Le Dr Cohen se joint aux chefs de la stratégie et de la technologie d'ELNA, récemment nommés, pour piloter la stratégie de croissance de la société axée sur la technologie à l'échelle du pays. Sous la direction du Dr Cohen, ELNA développera une nouvelle série de capacités et d'outils novateurs, en s'appuyant sur des méthodologies d'IA disruptives, destinées à la fois aux patients et aux professionnels de la santé. Ces outils visent à accroître l'accès aux services de santé omnicanaux offerts par ELNA, tout en améliorant l'expérience médecin-patient et ultimement, les résultats en matière de santé des Canadiens.

Spécialiste en IA et titulaire d'un doctorat du MIT, le Dr Maxime Cohen dirige la Chaire de recherche Scale AI en science des données pour le commerce de détail et enseigne en tant que professeur titulaire en gestion des opérations à École Bensadoun de commerce au détail et à la Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill. Dr Cohen est également conseiller scientifique en IA et en science des données chez IVADO Labs et a exercé plusieurs fonctions de conseil en stratégie et en recherche auprès de plusieurs entreprises, notamment chez Google/Waze, Aldo Group, IBM, Oracle et Couche Tard/Circle K.

« Maxime est un chercheur exceptionnel ayant fait ses preuves dans le domaine de l'Intelligence Artificielle, tant du côté de la recherche que de l'industrie », a déclaré Laurent Amram, président et fondateur d'ELNA Médical.

« Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe ELNA qui regroupe des cadres chevronnés engagés de tout cœur dans notre mission commune de transformer les soins de santé au Canada par le biais de l'innovation et de la technologie. »

À propos d'ELNA Médical

ELNA Médical est le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada. Axé sur les soins intégrés, ELNA offre une grande gamme de services médicaux primaires et spécialisés, de thérapies et de procédures dans plus de 60 cliniques. ELNA complète son large éventail de services médicaux avec un accès à plus de 1 500 tests de diagnostic, grâce à sa société sœur, les Laboratoires CDL, leader dans le domaine du diagnostic médical 24h/24 depuis trois décennies. Avec 1,2 million de patients traités chaque année, ELNA est fidèle à son esprit d'innovation et à sa mission de fournir des services médicaux facilement accessibles et personnalisés de la plus haute qualité. ELNA s'appuie sur des technologies de pointe et des partenariats stratégiques avec des leaders renommés de l'industrie pour offrir de meilleurs résultats en matière de soins de santé aux Canadiens.

