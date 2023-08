MONTRÉAL, le 24 août 2023 /CNW/ - La société montréalaise Groupe ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Neurothérapie Montréal, un centre multidisciplinaire canadien de premier plan spécialisé dans la santé mentale et les troubles cérébraux.

Établie en 2006 et située en plein cœur de l'île de Montréal, Neurothérapie Montréal réunit la plus importante équipe d'experts au pays dans le milieu des cliniques spécialisées en santé mentale, en commotions cérébrales, en déclin cognitif, en douleur chronique et en troubles du sommeil, tant chez les adultes que chez les enfants.

« ELNA Médical s'engage à proposer des soins de qualité et faciles d'accès par le biais de notre écosystème unique qui regroupe nos cliniques médicales, des soins virtuels, des solutions à domicile et des services de laboratoire diagnostic de pointe. Nous sommes très fiers de cette acquisition stratégique qui nous permettra d'offrir un meilleur accès à des services de santé mentale de haute qualité ainsi qu'à une vaste gamme d'autres traitements neuroscientifiques demandés chaque jour par de plus en plus de patients » a déclaré Laurent Amram, président et fondateur du Groupe ELNA Médical.

Le complexe ultramoderne de 14 000 pieds carrés de Neurothérapie Montréal propose la plus grande panoplie de services novateurs de neurothérapie au pays pour des conditions complexes, ainsi que l’un des seuls recours à la stimulation magnétique transcrânienne (SMTr) pour les patients à l’extérieur d’un milieu hospitalier au Québec. Centre de recherche et de développement de premier plan, Neurothérapie Montréal offre un traitement de haute qualité pour les troubles neurologiques, y compris le TDA/H, la dépression, les traumatismes crâniens, les accidents vasculaires cérébraux, la sclérose en plaques et la maladie d'Alzheimer. Son approche unique comprend la neuromodulation non invasive, les sciences neurocognitives, la physiothérapie et la médecine intégrative pour atteindre un rétablissement maximal.

« Neurothérapie Montréal a toujours fait preuve d'un engagement inébranlable envers l'excellence. Cet engagement se voit renforcé par notre union avec un leader canadien des soins de santé qui va encore plus loin en innovant et en investissant de façon continue pour améliorer l'accessibilité et l'expérience patient. Le vaste réseau d'ELNA nous permettra d'offrir plus de solutions et une meilleure continuité des soins à un plus grand nombre de patients en quête d'un service hors pair et d'une gamme de traitements novateurs » a ajouté Marcel Mazaltarim, directeur et fondateur de Neurothérapie Montréal.

À propos du Groupe ELNA Médical

Groupe ELNA Médical est le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada. Traitant plus de 1,6 million de Canadiens chaque année, ELNA transforme la prestation et la continuité des soins de santé grâce à la mise en œuvre d'un écosystème omnicanal entièrement intégré. Toujours en quête d'améliorer et d'optimiser l'accès à des soins de qualité, ELNA soutient de façon inégalée les professionnels de la santé en s'appuyant sur des technologies de pointe alimentées par l'intelligence artificielle ainsi qu'à travers des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux. ELNA complète son large éventail de services médicaux par un accès à des services de diagnostic de haute qualité, grâce à sa filiale à part entière, les Laboratoires CDL, leader dans le domaine du diagnostic médical depuis plus de trois décennies.

