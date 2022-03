L'intégration des services de télémédecine de MD Connected soutient la stratégie de croissance omnicanale d'ELNA Médical, et permet aux Canadiens d'accéder plus facilement à des services médicaux exhaustifs.

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - La société montréalaise ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada, a annoncé aujourd'hui son investissement dans MD Connected, un important fournisseur de services de télémédecine qui permet de connecter les patients à des professionnels de la santé par le biais d'une vaste gamme de systèmes.

Fondé en 2017, MD Connected propose un modèle unique comprenant des cliniques de télémédecine entièrement numériques et à assistance humaine, des soins virtuels et des tests COVID-19 dans 34 cliniques situées au sein des pharmacies réputées de la province de l'Ontario telles que Rexall et Metro.

« Cet investissement dans un important fournisseur de soins virtuels soutien la stratégie de croissance omnicanale d'ELNA, et augmente l'accès aux services médicaux intégrés pour des centaines de milliers d'Ontariens » a déclaré Laurent Amram, président et fondateur d'ELNA Médical.

ELNA Médical est implanté en Ontario sous le nom de ses filiales à part entière Medicentres Canada et York Medical, acquises en décembre 2020.

« Fournir des soins accessibles et de qualité a toujours été au cœur de notre mission. Avec d'autres ouvertures à venir, le grand rayonnement de MD Connected en fait un partenaire idéal pour ELNA, et ce partenariat permettra à l'entreprise de se développer rapidement en dehors de l'Ontario » a ajouté Laurent Amram.

« Fort d'une longue tradition d'excellence en matière de soins primaires et spécialisés, le vaste réseau pancanadien d'ELNA permettra à MD Connected de poursuivre l'expansion de ses services virtuels et de télémédecine dans tout le pays. Nous sommes fiers de nous associer à ELNA dans le but de tirer parti de l'expertise de chacun et d'offrir à l'ensemble de nos patients la meilleure expérience de soins de santé personnalisés qui soit » a déclaré Venky Weylagro, PDG de MD Connected.

ELNA Médical est le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada, offrant une grande gamme de services primaires et spécialisés, de thérapies et de procédures dans 95 cliniques et points de service. ELNA complète son large éventail de services médicaux avec un accès à plus de 1 500 tests de diagnostic, grâce à sa société sœur, les Laboratoires CDL, leader dans le domaine du diagnostic médical depuis trois décennies. Avec plus de 1,4 millions de patients traités chaque année, ELNA est fidèle à son esprit d'innovation et à sa mission de fournir des services médicaux facilement accessibles et personnalisés de la plus haute qualité. ELNA s'appuie sur des technologies de pointe et des partenariats stratégiques avec des leaders renommés de l'industrie pour offrir de meilleurs résultats en matière de soins de santé aux Canadiens.

Lancé en 2017, MD Connected Ltd. vise à réduire les obstacles à l'accès à des soins de santé exceptionnels pour tous les Canadiens. MD Connected Ltd. est un fournisseur de soins de santé virtuels qui s'appuie sur des technologies de pointe, des médecins chevronnés et une plateforme de télécommunications sécurisée pour faciliter le rapprochement entre les professionnels de la santé et les patients. MD Connected compte plus de 30 établissements et a effectué des centaines de milliers de consultations virtuelles à ce jour.

SOURCE ELNA Medical

Renseignements: Peter Subissati, Gestionnaire principal, Communications et relations publiques, ELNA Médical, [email protected]