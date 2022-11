ELNA Médical ajoute le créneau de la surveillance médicale à domicile avec l'acquisition de m-Health Solutions

MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La société montréalaise ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de m-Health Solutions, un chef de file dans le domaine du diagnostic et de la surveillance médicale à distance depuis 2010.

Desservant plus de 4 300 médecins et spécialistes dans plus de 60 hôpitaux et établissements de santé à travers l'Ontario, m-Health Solutions se spécialise dans le développement de systèmes novateurs de diagnostic et de surveillance cardiaque en direct à domicile. Ces systèmes comprennent des technologies ECG portables (moniteurs Holter), ainsi qu'un service de tableaux de bords en temps réel optimisé par l'intelligence artificielle permettant d'obtenir des résultats plus rapides et d'accélérer le traitement des patients souffrant de maladies cardiovasculaires et d'autres affections, notamment l'apnée du sommeil.

« Chez ELNA, nous transformons l'expérience des soins de santé au Canada en facilitant l'accès à des soins de qualité, quand et où les patients le souhaitent, grâce à notre écosystème omnicanal à trois niveaux, soit à travers nos 95 cliniques et points de services, nos soins virtuels et nos solutions de soins à domicile innovatrices » a déclaré Laurent Amram, président et fondateur d'ELNA Médical.

« Les technologies avancées qui permettent aux patients et aux médecins de rester connectés représentent l'avenir des soins de santé. L'acquisition stratégique de m-Health Solutions nous positionne en tant que leader du domaine du diagnostic et de la surveillance médicale à distance. Aussi, celle-ci nous projette vers le futur en proposant de nouvelles solutions qui permettront une meilleure continuité des soins, de meilleures données pour les médecins traitant et ultimement, de meilleurs résultats pour les patients » a ajouté Laurent Amram.

L'acquisition de m-Health Solutions par ELNA fait suite à son investissement plus tôt cette année dans le fournisseur de soins virtuels MD Connected, un leader dans le domaine des services de télémédecine basé en Ontario, qui permet de connecter les patients avec des professionnels de la santé à travers des cliniques de télémédecine entièrement numériques et assistées par des humains.

« ELNA partage nos valeurs et notre engagement à utiliser la technologie dans le but d'améliorer les soins de santé pour les patients ainsi que pour les médecins. En unissant nos forces, nous serons encore mieux positionnés pour continuer à fournir nos services de diagnostic et de surveillance médicale à distance, à la fois rapides, précis et adaptés, à un nombre encore plus grand de patients à travers le pays » a déclaré Sandy Schwenger, PDG de m-Health Solutions.

« Le bien-être des Canadiens est au cœur des valeurs fondamentales de la Banque Nationale. Banque Nationale Placements Privés est heureuse d'appuyer financièrement ELNA Médical dans le cadre de cette transaction importante », a souligné Luc Ménard, vice-président exécutif, directeur général et chef des placements privés à la Banque Nationale.

Banque d'investissement CIBC - Marché intermédiaire a agi comme conseiller financier exclusif de m-Health Solutions.

ELNA Médical est le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada. Traitant plus de 1,5 million de Canadiens chaque année, ELNA transforme la prestation et la continuité des soins de santé grâce à la mise en œuvre d'un écosystème omnicanal entièrement intégré. Toujours en quête d'améliorer et d'optimiser l'accès à des soins de qualité, ELNA soutient de façon inégalée les professionnels de la santé en s'appuyant sur des technologies de pointe alimentées par l'intelligence artificielle ainsi qu'à travers des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux. ELNA complète son large éventail de services médicaux par un accès à des services de diagnostic de haute qualité, grâce à sa filiale à part entière, les Laboratoires CDL, leader dans le domaine du diagnostic médical depuis plus de trois décennies.

La société m-Health Solutions fournit des services de surveillance cardiaque et des services de rapports infonuagiques novateurs à travers le Canada depuis 2010. Nos offres fondées sur des données probantes visent à améliorer la surveillance médicale des patients tout en fournissant de meilleurs soins connectés qui permettent de réduire les temps d'attente et les coûts d'hospitalisation. Utilisées présentement par des réseaux hospitaliers et par plus de 4 300 médecins et spécialistes en Ontario, nos technologies d'ECG portables permettent aux patients une mobilité totale pour vaquer à leurs activités quotidiennes, ce qui favorise nettement la participation des patients. Nos services de rapports infonuagiques fournissent des résultats plus rapides de façon à accélérer les traitements.

